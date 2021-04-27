新竹巨城購物中心周邊一位難求　錦華停車場270車位5月1日重啟

▲錦華停車場5月1日將重新啟用，可提供約270格汽車格。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每逢假日，新竹市巨城購物中心周邊車位總是一位難求，為改善市中心區停車問題，新竹市長林智堅今宣布，位於錦華街的錦華停車場5月1日將重新啟用，可提供約270格汽車格，讓周邊居民及消費民眾有更充足的停車空間。此外，附近的民權路停車場，已於3月底啟用，提供154格汽車格，歡迎民眾多加利用。

林智堅表示，隸屬國防部的錦華街眷村，鄰近錦華市場與巨城購物中心，過去雜草叢生、環境髒亂，他上任後進行「錦華街變身三部曲」，設置錦華停車場、錦華公園，並打通錦華街33巷六米的計畫道路，解決交通、排水、環境問題，提供居民更良好的綠意休憩空間。

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市府表示，錦華停車場位於市中心區精華地段，為國防部政治作戰局委託民間經營，原規劃為2021台灣燈會主燈區，去（109）年10月暫停營運。但2021台灣燈會今（110）年1月19日因疫情停辦，市府著手將場地復舊後，將返還國防部，並於5月1日重啟。

國防部政戰局表示，目前已與業者簽約，錦華停車場5月起將重新營運，以提供周邊居民停車使用。交通處表示，市中心停車需求非常高，市府積極尋找可用空間，將民權路、巨城購物中心旁國有地活化為「民權路停車場」，已於3月31日啟用，提供154格汽車停車格，錦華停車場重啟後可再增加約270格汽車停車格，將有效改善周邊停車問題，屆時歡迎民眾多加利用。

市府指出，林智堅市長任內持續推動國有土地活化，已有樹林頭公園、虎林棒球場、大湳雅公園、錦華街停車場與民權停車場等活化典範，未來也將持續與國公有土地機關合作，創意活化閒置空間。