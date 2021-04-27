恙蟲叮咬會高燒不退！行走草叢間抹驅蟲藥劑　長衣長褲不可少

▲▼花蓮市防治小黑蚊及恙蟲，針對公園、幼兒園及高中以下的學校總計執行84個處所噴灑除蟲藥劑。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮市日前發生一名小朋友遭到恙蟲叮咬結果高燒不退，由於病發前，小朋友曾至中琉公園遊玩，花蓮市公所26日特地請廠商前往公園消毒。清潔隊長吳慶展表示，市公所目前正加強小黑蚊防治工作，使用的藥劑除蟲菊精對於恙蟲也具有防治的效果，但防治恙蟲最重要的是要落實自我保護，因此眾若到郊區野外，建議穿著長袖衣褲和塗抹驅蟲劑，避免被恙蟲叮咬。

市公所委外廠商今天在中琉公園執行防治小黑蚊工作，清潔隊長吳慶展前往督導執行作業，國裕里長杜曉炬也前往關切。這項防治工作在4月初進行，針對公園、幼兒園及高中以下的學校總計執行84個處所，預計在十月底前完成。

吳慶展說，日前曾有一名幼兒園小朋友發燒，原本以為只是感冒而已，但門診治療吃了藥一直未見改善，最後還高燒不退，家長趕緊帶孩子到醫院掛急診，經醫院收治住院後發現小朋友身上有疑似遭到蚊蟲叮咬的痕跡，經進一步診斷，確診感染恙蟲病。由於小朋友住在國裕里，經常到中琉公園遊玩，因此研判恙蟲有可能匿身在公園的草叢裡。

恙蟲喜歡停留在雜草之尖端，像是在荒野、草地、山谷、溪邊或田園的草叢裡，因此行走在雜草叢裡遭到恙蟲叮咬而罹患恙蟲病的機會較高。吳慶展指出，恙蟲、蚊蠅、小黑蚊、蟑螂等害蟲都是屬於節肢動物，而此次防治小黑蚊專案所使用的藥劑為除蟲菊精及有機磷劑，除蟲菊精用於空間噴灑，具有極佳的成蟲除蟲效果，有機磷劑則用於殘效噴灑，對幼蟲防治具有奇效。

花東地區是恙蟲病盛行地區，平均每個月會有病例發生。吳慶展建議，眾若是進入草叢或到郊外，應穿著長袖衣褲鞋子，身體裸露處建塗抹經衛福部核可的驅蟲劑，回家後立刻沐浴和換洗全部衣物，避免遭到恙蟲叮咬而感染。

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