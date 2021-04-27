台北現存最老百貨「打掉重蓋」　徐旭東考慮1個月准了

▲位於西門町商圈的遠百寶慶，是台北現存最老的百貨公司。（圖／翻攝遠百官網）



記者蔡惠如／綜合報導

台北現存最老百貨「遠百寶慶」，位於人潮眾多的西門町商圈，歷經多次改裝，仍無法有效吸引年輕客層，遠百總經理徐雪芳今（4／27）表示，已確定該百貨將大膽「打掉重蓋」，因該店是集團董事長徐旭東感情深厚的「起家店」，據悉他長考了整整一個月，終於決定拆除重建，打造出全新面貌。

經營歷史超過50年的遠百寶慶店，位置就在西門町捷運站出口，即便就在人潮爆棚的西門商圈，卻因為建築物設計老舊、樓高侷限等原因，也間接影響招商品牌進駐意願，導致無法吸引西門町最主力的年輕客層，即便多次改裝也無法有效提升人流，相當可惜。

▲遠百寶慶當時的外觀相當現代，很有氣勢。（圖／遠百提供）

現全台有12間商場的遠東百貨公司，最早的一間店開幕於中山堂附近的永綏街，稱為「遠東百貨永綏店」，在1972年1月與遠百寶慶合併經營，與西門商圈共存共榮，在當時是首家兼營超級市場的百貨公司，許多時髦貴婦流連，也被遠東集團董事長徐旭東認為是旗下百貨系統的「起家店」，對這間店感情特別深厚。

▲遠百寶慶舉辦過多項知名活動，是當時貴婦的指標店之一。（圖／遠百提供）

遠百總經理徐雪芳透露，為符合未來商圈特性，她向徐旭東大膽提案，需要打掉重建「全新重來」，他思考了一個月之後，終於拍版定案，預計約花5年時間進行重蓋，到時將會比現在樓層更高，但動工時間仍未定。

遠百旗下位於信義區的「A13遠百信義」已在2019年12月對外開幕，近期也開幕全台獨家吳寶春麵包體驗店，而下間即將開幕的百貨則是新竹的「竹北大遠百」，徐雪芳表示，因受到去年疫情影響，電梯與電扶梯的進場進度受到拖延，目前正在消防檢查，預估第四季可以營運，賣場將以服飾、餐飲為重點，但精品、輕奢也不會少。

近年許多台北代表性老店都有異動，敦南誠品在去年5月底熄燈，經營23年比小巨蛋還老的「IKEA敦北店」也在4／26正式關閉，而台北現存最老百貨遠百寶慶，也將拆除舊建築「打掉重練」。

而另一間台北的老百貨則是1972年開幕的欣欣大眾百貨，位於林森北路上，其開幕時間為1972年6月，只比遠百寶慶「年輕」5個多月。

▲欣欣大眾也是知名的老百貨，1972年開幕經營至今。（圖／翻攝維基共用百科）

►IKEA台灣最老店舖熄燈降旗 數百名員工民眾齊聚說拜拜