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勞動基金炒股案首開庭　復華投信研究員不認罪：看好遠百全憑專業

▲▼勞動基金弊案被告游迺文、唐楚烈。（圖／記者劉昌松攝）

▲勞動基金弊案涉案主謀游迺文（左）、唐楚烈遭求處重刑，北院10日首度開庭，12日將訊問游迺文。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

前勞動部勞金局官員游迺文，涉嫌勾結寶佳資產高層，動用勞動基金買進遠東百貨股票，讓炒股集團得以逢高脫手、獲利達4.5億元，檢方依法違反《貪汙治罪條例》、《證券交易法》等罪起訴12人；台北法院10日首度開庭，復華投信研究經理陳周倫否認炒股，稱會製作報告看好遠東，純屬個人專業判斷、無人指使，12日將訊問關鍵人物游迺文。

陳周倫表示，他2020年中拜訪過寶雅，認為在下半年疫情趨緩、三倍券振興下，報復性消費能帶動百貨零售業起飛，便在報告中看好遠東，建議買進價、設定目標價，都是依數據分析的結果，而雖然投資副總劉建賢有要求修改報告，但他就只是單純聽從上級指令。

本案源於2020年9月間，勞動部接獲檢舉，指游迺文自8月起，要求下屬以相對高價買進遠東百貨股票，下屬「自行優化」逢低買進反而挨罵，之後游迺文甚至親自向基金業者下單，買進數千張遠東。

經檢廉調查，才發現是寶佳資產執行長唐楚烈等人，計畫炒作遠東百貨股價獲利，才藉招待高檔美食，由游迺文牽線與復華投信等代操高層，組成「炒股聯盟」，聯手動用勞動基金抬價，檢察官更於起訴中，對游、唐求處重刑。

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