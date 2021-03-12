勞動基金助炒股集團海削4.5億　貪官游迺文：依專業沒施壓追價

▲前勞動部勞金組組長游迺文涉嫌協助炒股，12日於庭上否認犯罪。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

前勞動局勞金組組長游迺文，涉嫌勾結寶佳資產，動用勞動基金高價買進遠東百貨股票，協助炒股集團獲利4.5億了結，經北檢依貪汙、違反《證交法》罪嫌起訴，北院12日開庭，游迺文否認犯罪，稱與寶佳資產主管邱裕元關係普通，2人交流遠百的訊息只是閒聊，更否認施壓勞金組部屬追價買進遠百。

游迺文與邱裕元都是師大附中、台大畢業，邱裕元因此稱較年長的游為「學長、大哥」，2019年4月，游迺文向邱裕元提到，擔任勞金組組長很久了，想換個環境，無論晉升或外面有好機會都可以，邱裕元則說要創個組，讓游迺文當組長。

游迺文表示，他跟邱裕元都只是閒聊，認為邱裕元說要讓他當組長，只是隨口提議，更否認在對話中提到「先做前段獲利，再來後段搏名」等語，也沒想藉此升官，2人偶爾交流投資意見，談的標的很多，不是只有遠百，更沒指使任何人買進遠百股票。

之後他雖替邱裕元引薦復華投信高層，但也只是一般聚會，2人沒有對價關係，且寶佳當時比較在意的股票，是日盛金跟東元，遠百並不是重點。

游迺文表示，他雖有勞動基金投資的決定權，但沒向邱裕元等人透露過，不曉得他們知不知道，而2020年7月會將遠百列入投資標的，則是根據報告、數據，認為在疫情趨緩下，內需消費得以提振，便計畫將已經漲過一波的科技持股，轉為內需消費類股，並設定遠百股價25塊以下都可買進，當時組員中也沒人反對，只建議要再觀察。

游迺文指出，後來開始買進遠東，勞動基金操作的原則，都以平盤以下買進為主，他並未指示部屬追價購買，也沒在會議上咆哮、強迫要求買進，討論比較激烈的反而是裕隆汽車，只是認為既然決定要買遠百，在基金操作上就該買到一定的量。

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