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頭份國中「勤奮誠樸」重現校區　92歲創校長揭牌：緬懷過去、傳承精神

▲頭份國中校長鍾萬煋（左5），感念創校校長陳秋沐（右5）為校奉獻22年歲月，特別在新校區內重設「勤奮誠樸」校訓牌。（圖／記者黃孟珍攝）

▲頭份國中校長鍾萬煋（左5），感念創校校長陳秋沐（右5）為校奉獻22年歲月，特別在新校區內重設「勤奮誠樸」校訓牌。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣立頭份國中，設校至今已有59年歷史，2009年在頭份中華路遷校至中央路的現址，也已屆滿10年；現任校長鍾萬煋，有感於創校校長陳秋沐先生奉獻22年的黃金年華歲月，在頭份國中掌理校務，特別在新校區內重設「勤奮誠樸」校訓牌，以表彰陳校長對教育的堅持與貢獻，並傳承優良的創校精神。

頭份國中校長鍾萬煋表示，揭牌儀式特別榮幸邀請到92歲高齡的創校陳校長親自参加，活動開始由頭份國中國樂團溫馨的樂曲中拉開序幕，在歷任校長、初中部與國中部校友家長會長及在校學生代表的見證與祝福下，為本校學生重申校訓的內涵及意義，傳承校訓的精神，對全校師生來說，顯得格外有教育意義。

▲▼高齡92歲的創校長陳秋沐，親自為「勤奮誠樸」校訓牌揭幕。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼高齡92歲的創校長陳秋沐，親自為「勤奮誠樸」校訓牌揭幕。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼高齡92歲的創校長陳秋沐，親自為「勤奮誠樸」校訓牌揭幕。（圖／記者黃孟珍攝）

創校長陳秋沐也解釋，頭份國中的校訓為「勤」是不怠惰、不因循，要做到自強不息、鍥而不捨。「奮」是奮發圖強、力爭上游、不達目的絕不休止。「誠」是不虛偽、不欺妄,做到始終如、擇善固。「横」是不奢靡、不浮華。在校園設牌，以「境教」方式讓學生耳濡目染，不僅提升品德教育的素養，更落實人格教育的養成。

身為校友也是頭份市長羅雪珠說，能夠再度看到「勤奮誠樸」校訓牌立於母校校園中，不僅可繼續傳承創校精神，這也是為人處世的成功基石,意義影響深遠。家長會長裴家鈴也強調，設立校訓於門口石牆上每天學生都會看到校訓的内容，賦予校訓新的生命，不僅容易收到立竿見影的效果，這也是很好的人格教育養成的素材。

▲▼揭牌儀式在悠揚的國樂聲中拉開序幕；在歷任校長及會長見證下，更有傳承校訓的精神。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼揭牌儀式在悠揚的國樂聲中拉開序幕；在歷任校長及會長見證下，更有傳承校訓的精神。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼揭牌儀式在悠揚的國樂聲中拉開序幕；在歷任校長及會長見證下，更有傳承校訓的精神。（圖／記者黃孟珍攝）

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