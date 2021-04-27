港星旅遊泡泡挨轟「不平等條約」　來回需核檢4次費用增至萬元

▲港星旅遊泡泡訂於5月26日啟動。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

港府昨（26）日宣布5月26日重啟與新加坡的「旅遊泡泡」，細節曝光後，由於新加坡赴港旅遊無需施打疫苗，惟港人赴星旅遊得接種2劑疫苗，且來回核酸檢測由3次增為4次，粗估費用增至近3000元港幣（約10000元新台幣），引起民眾不滿，質疑是港府變相打包疫苗接種，形容為港星旅遊泡泡「不平等條約」。

▲港人需完成接種2劑新冠疫苗才可獲得赴星旅遊的資格 。（圖／路透）

《東網》報導，港府宣佈港星兩地達成共識並公佈「氣泡」細節，計劃將於下月26日重啟，維持每日兩地各一班航班往來，並分別由國泰航空及新加坡航空負責，每日一班可載最多200名乘客，如兩地疫情持續穩定，則可由6月10日起增加至兩班航班。

商務及經濟發展局局長邱騰華多次表示，以市民「安心、放心、維持穩定性」為由，在原有框架上增加更嚴謹條件，包括要求參與港人須完成接種兩劑疫苗最少14天後才可登機。不過，16歲以下人士、因健康理由不適合接種疫苗、離港前於香港逗留少於90天，與並非由香港簽發的旅行證件離港者（持有外國護照的港人）則獲豁免此項新增安排。

▲港星旅遊泡泡由國泰航空及新加坡航空執飛。（圖／路透）

此外，旅客原先需接受分別3次核酸檢測，新規則改為4次檢測，包括在離開及抵達兩地前後實施並且自費。據了解，港府提供的檢測收費最多240元港幣（約860元新台幣），新加坡的收費則每次為200元新加坡幣（約4200元新台幣），單是檢測費用已升至近3000元港幣（約萬元新台幣）。

對此，香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，港府在沒有替代方案下，強行要求接種疫苗作為出行條件不符合醫學道德。深水埗區議員袁海文則批評，有關旅遊氣泡協議及處理對港人是「不對等條約」，是港府將疫苗及不同措施掛鉤的惡例。