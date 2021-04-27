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印度缺氧美國裝瞎！　世仇中國援助「800台製氧機」運抵

▲▼印度民間急購中國製氧機，喊「謝謝中國」。（圖／翻攝自環球網）

▲中國製氧機抵達印度德里。（圖／翻攝自環球網）

記者鄭思楠／綜合報導

近段時間，印度的疫情失控，新冠感染人數不斷刷新紀錄，令全球都非常關心。疫情壓力之下，印度多次向美國求援，卻遭到美國延遲表態。中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友在這條推特下留言，對中國表示感謝。

中國駐斯里蘭卡大使館26日在推文中寫道，「800台製氧機今日從香港空運至德里，一周內還會再有10000台。中國正就（印度的）緊迫需求與印度保持聯繫。要堅強！」

▲▼印度民間急購中國製氧機，喊「謝謝中國」。（圖／翻攝自環球網）

▲印度網友喊「謝謝中國」。（圖／翻攝自環球網）

在大使館的這條推文下，不少印度網友留言對中國表示感謝，「衷心地感謝……，深深地感激」、「這很棒！脫帽致敬」、「很棒的行動，人性超越一切」。還有網友感慨「遠親不如近鄰」，「在你遭遇緊急狀況時，你的鄰居通常是第一個伸出援手的，你的朋友反而要來得晚，印度應該認真想想和所謂的『最好的朋友』美國的關係了，這是地球上最自私的國家。」

隨著疫情失控、醫用氧氣短缺，印度各邦、各地醫院努力爭奪醫用氧氣，黑市氧氣瓶售價已上漲近7倍。印度政府也派出軍用飛機，從各國運回氧氣。新加坡、中國、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、德國等紛紛伸出援手。

印度新冠肺炎確診病例和死亡人數連創新高，據印度衛生部門26日最新通報，過去24小時印度新增新冠確診病例352991例，連續第五天刷新全球單日新增新冠病例紀錄，累計確診達17313163例；新增死亡病例2812例，累計死亡達195123例。

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