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推拿師騙性高潮可治子宮炎…逼「自慰排毒」！她崩潰：不想要這身體

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲推拿師向女子騙稱性高潮可治療子宮發炎，竟逼女子在他面前自慰，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台南報導

女子小君（化名）一家人平時會找歐姓推拿師治療頭痛等身體疾病，對歐男極其信任。某次治療時，歐男意外得知小君有婦科困擾後，私下表示要替小君治療，卻是強制猥褻得逞，還逼小君在他面前「自慰排毒」，讓小君情緒崩潰，憤而報警，而歐男事後因此遭判刑1年2個月；小君再提民事求償，法官則判歐男須賠償20萬元。

判決書指出，沒有醫師執照的歐男在高雄開設國術館，而小君一家五口（包含父母、兄姊）自2017年開始都會給歐男治療脊椎、頭痛等疾病，歐男因此深得小君一家人信任。某次歐男於推拿過程得知，小君長期被子宮及內分泌問題困擾，因此多次私下向騙稱，此問題很嚴重，若沒有治療，可能會拿掉子宮等。

歐男2018年4月19日下午打電話給正在上班的小君，宣稱近期有很多人找他治療內分泌問題，邀約小君下班後到摩鐵為她治療，而小君也不疑有他赴約。2人當時進到摩鐵後，歐男還要小君先泡熱水澡，並稱這樣在推拿按壓時比較不會痛。

小君當時泡完澡後便以毛巾包裹身體，並依歐男指示正躺在床上，但沒想到，歐男先是掀開毛巾按壓她腹部後，便向她宣稱因她子宮發炎，需要「達到性高潮才能將分泌物排出」，誘使小君在自己面前自慰。

小君一開始還有些遲疑，但又擔心若不聽從，恐會招來歐男不愉快而拒絕再為她治療，所以僅小聲表示，「我沒辦法」、「我可以不要嗎？」直到她返家後越想越不對，甚至還因此情緒崩潰，最後在家人陪同下鼓起勇氣報警處理。

對此，歐男矢口否認犯行，辯稱是小君想要氣血正常、胸部變大、月經通順，才找他治療，而他給予一些治療後，也建議小君可以泡熱水澡，並在案發當天約小君到摩鐵泡熱水澡、按摩治療，但當時小君一泡完熱水澡就全身赤裸躺在床上，他還趕緊幫她蓋上毛巾，之後就叫小君自己按摩尾椎，他從未觸碰到小君身體。

法官審理後認為，小君一家人長期接受歐男治療，對他信任度很高，雙方確實沒有任何糾紛仇怨而有陷害彼此的必要，且小君在事後還多次傳送，「我不想要這副身體」、「是不是真的越信任的人，越容易欺騙自己」、「我一直讓你好好保護自己，但我卻沒能保護我自己」、「我昨天被欺負了」、「被男人」、「我不敢讓我爸媽知道」等語給朋友，顯見她當時的不知所措以及事後的自我懷疑，最終不採信歐男所述，將他判刑1年2月。小君另提民事求償，法官則判歐男須賠償20萬元。全案可上訴。

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