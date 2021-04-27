81外送抵達「狂堆200罐奶粉山」　客噴30萬！搜刮真相曝：爽賺6萬

▲若以200罐來算，客人轉賣可賺6萬！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）



網搜小組／劉維榛報導

大陸鬧奶粉荒？一名男網友透露，最近社區大廳經常擺滿奶粉，而昨（26）日還出動81位熊貓外送，送來200多罐奶粉，讓原PO相當好奇背後真相。原來有鄰居想將奶粉賣到大陸去，「對岸奶粉不能喝，聽說也沒人敢買」，平均一罐能賺300元，對方還強調商城購物，「比批發還便宜，因為還有折扣！」

一名男網友在臉書《外送員的奇聞怪事》驚呼，繼上次有鄰居狂買隔離乳後，這是換成爆買200多罐奶粉，還動員81位外送員送貨，金額高達30多萬元。

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照片可見，地上出現各種塑膠袋，裏頭全都是奶粉罐，還堆成一座小山丘。好奇心驅使下，原PO私下打聽原因，原來客人要轉賣賺差價，「 有個房客，從全台南的所有生鮮雜貨店搜刮隔離乳跟奶粉，全部都要賣到對岸，據他說一罐可以淨賺300元」。

▲原PO爆料，一罐利潤可賺300元！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

文章曝光後，網友驚呆回應，「是台北嗎？上次也接到一樣的應該也是他，但是家樂福存貨都被他買完，只能取消，到家樂福7-8個貓大家單都一樣」、「桃園也在掃」、「內壢最近也有阿」、「大陸很難寄的過去，寄個衣服也被退回來」、「這樣寄到對岸還有賺哦？對岸人多到奶粉不夠喝嗎」、「對岸都到處搶奶粉，尤其疫情期間，搶更兇」、「有牌奶粉藥局通常都虧錢賣或是只賺幾塊錢，有這個平台折價券可以洗代購商當然不會放過」。

▼有外送員也接過類似訂單！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）