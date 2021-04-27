家族35年首位女嬰誕生！老爸派直升機接回　鋪滿玫瑰瓣「走花路」

記者張寧倢／編譯

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）納高爾縣（Nagaur）一戶人家日前花費45萬盧比（約新台幣16.7萬元），只為了讓2個月大的女嬰「搭直升機回家」。原來，她是這個家族睽違35年來首位產下的女娃，讓家人高興得不只派出專機接送，還請樂隊伴奏，村民們唱歌祈願母女均安，通往家中的整條路上全都鋪滿了玫瑰花瓣。

▲印度爸爸派直升機接2個月大的女兒回家。（圖／翻攝自YouTube／TNIE Videos）

根據《新印度快報》報導，這戶人家誕下睽違35年來的首位女嬰麗雅（Riya），她剛出生2個月期間都在外公家度過，家人們選在4月21日拉瑪節（Rama Navami）的吉日迎接麗雅回到父親家中。爺爺庫哈爾（Madan Lal Kumhar）更豪氣決定，要用直升機將麗雅風風光光地接回家，取得當局許可後，直接在村裡鏟出一塊直升機的停機坪。

▲雇用直升機與家庭慶典的費用共約新台幣16.7萬元。（圖／翻攝自YouTube／TNIE Videos）

儘管往來兩家的距離約30公里，但直升機整趟接送便只需要約20分鐘，除了直升機，家人也雇用樂隊沿路上伴奏，更用玫瑰花瓣鋪滿了通往老家的整條路線。麗雅的爸爸普拉賈帕特（Hanuman Ram Prajapat）自豪地說，「我用直升機把孩子接回來，就是想告訴大家，女兒的出生是個值得慶祝的大喜之日，當生下女兒時，我們應該感到高興，而不是遺憾或悲傷。」

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