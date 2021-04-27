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愛妻「午休車震」老公同事！尪聽現場錄音崩潰：已經兩三年了　

車震。（圖／達志／示意圖）

▲人夫車上偷裝監視器，拍到妻子和同事車震。（示意圖／達志）

記者鄭思楠／綜合報導

河北一人妻於某天中午，私會丈夫同事，在車上激烈的車震時，被丈夫偷裝在車內的手機錄下。憤怒的綠帽夫攜刀趕到現場，結果兩人對他的到來毫不在乎。一氣之下，他拿刀捅向兩人……。丈夫事後自述，幾年前他就發現妻子出軌，抓姦時妻子的反應令他心寒。

據《瀟湘晨報》報導，河北滄州一郭姓丈夫懷疑齊姓妻子與自己同事長期存在不正當男女關係，遂在妻子駕駛的車內裝了用於定位和監聽的手機。

2020年6月14日，郭男通過手機得知，妻子與張姓小王正在某高速高架橋下，激情車震。憤怒的郭男就從家中帶上兩把刀，騎電動單車到現場，見二人均坐在車內對其不予理睬，隨後與小王發生衝突。

郭男趁張男下車穿鞋之際，拿出隨身攜帶的刀具多次捅向對方。齊女在阻攔丈夫的過程中，也被丈夫用刀捅刺左側腹部。在捅了多刀後，郭男在妻子的苦勸下心軟，停手並配合將兩人送到醫院後自首。

郭男到案後自述，幾年前，他就發現妻子可能出軌了，後來發現出軌對象竟是自己的同事，自己曾與妻子就這件事動手過，但是妻子仍舊不改，繼續與張男保持不正當男女關係。他進一步透露，案發當天自己是拿手機過去錄影的，結果兩人只是抬頭看了一眼又繼續玩手機，嘴裡說著「錄吧、錄吧」，自己也是被氣得腦子一熱才痛下狠手。

小王張男也承認，兩人有這種關係已經兩三年了，案發當天在車上發生了一次性關係。他還稱，當時被郭男發現，自己並不驚奇。

法院近日審理後判決，郭男犯故意殺人罪，但主觀惡性較小，判入獄3年6個月，並賠償小王各項損失95339.80元人民幣。

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