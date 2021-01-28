闖關體驗柑橘分級工具及品種特色　認識臺灣70多餘種柑橘

▲水土保持局林長立副局長(右2)與嘉大園藝系李堂察教授(右1)參觀柑橘展示 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣柑橘產季長種類多，全年皆可以看到柑橘類果實。臺南東山地區是全臺灣第三大柑橘產地，種植面積達700公頃，嘉義大學與東山在地青農團體番社蔬果聯盟合作於東山區大客里舉辦「番社1369農業與生態講座系列－柑橘饗宴」活動，現場蒐集多達70種「橘橙柑桔」的柑橘家族，並搭配趣味闖關遊戲，讓參加者體驗傳統分級工具及品種特色的玩味活動，一探臺灣柑橘家族的神秘面紗，徜徉在柑橘香氣中。

嘉大園藝學系張栢滄副教授與江一蘆助理教授帶領果樹研究室學生共同策劃趣味闖關活動，希望將專業知識透過活潑的互動，讓大朋友與小朋友在趣味中認識芸香科植物特色。活動開始前一個月，嘉大園藝學系學生著手蒐集臺灣各地柑橘，以介紹品種、起源、風味、外型、品嚐為基，輔以趣味闖關遊戲用心準備，帶領大家感受一場視覺、聽覺、味覺、觸覺及嗅覺的柑橘饗宴。

▲水土保持局副局長林長立與現場參與民眾合影 。（圖／記者翁伊森翻攝）

水土保持局林長立副局長指出，臺南市東山產業生產合作社跨域合作嘉義大學園藝系果樹研究室，在二級加工方面，利用鄰近農特產品開發各式加工品，還提供果樹豐富農村體驗、生態導覽等三級產業活動，讓農村產業變的更加多元，吸引消費者深入參與產地，體驗農村生產、生活與生態的美好，透過跨域產業計畫及青年回留農村計畫，由下而上透過組織間彼此合作，讓農村能更多元永續發展。

嘉大園藝學系江一蘆助理教授表示，活動媒合在地青農團體，除讓學生親自參與活動執行的討論，也能提早接觸與了解未來產業狀況，學習危機處理能力與溝通表達人力，將專業的知識性內容傳遞給民眾，提高學生自主能力，展現專業課程之學習成效。

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