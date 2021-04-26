費鴻泰吼「你相信吳淑珍閨蜜發票？」　柯建銘：你相信馬英九發票？

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

立法院司法及法制委員會26日討論國務機要費修法除罪化議題，藍綠再次陷入唇槍舌戰。國民黨團總召費鴻泰質問民進黨團總召柯建銘，「你相信吳淑珍閨蜜的發票嗎？」而柯建銘也不客氣地反問，「你相信馬英九特別費的發票是真的嗎？」

立法院司法及法制委員會上午邀請總統府秘書長、司法院秘書長、審計部審計長、法務部長、行政院主計總處主計長、法務部廉政署長列席，針對「從國務機要費擬修法除罪化並溯及既往，檢討清廉執政與司法正義」進行專題報告」。不過，總統府秘書長李大維並未出席，依循過去憲政慣例，總統府對立院審議預算案與府主管法案列席外，其他皆不會進行專案報告。

對此，費鴻泰表示強烈抗議，抗議總統府沒有理由不到立法院，他多次質問柯建銘，「你相信吳淑珍閨蜜的發票嗎？」他說，民進黨委員提這個案子，不知道老百姓心裡怎麼想，國務機要費目前停審，但等到會計法修法過了，下半年國務機要費案就會審了。

不過，柯建銘也很不客氣，換他上台質詢時，他則反問費鴻泰，「你相信馬英九特別費的發票是真的嗎？」他認為，當初馬英九特別費的發票不是真的，是用大發票把所有小發票都蓋住，讓馬英九脫罪。

柯建銘說，之前特別費修法，6500人全部除罪化，但國務機要費國民黨不放過陳水扁，這是高度歷史鬥爭，這不解套難道是正義？歷史是要還原真相，並非藍綠問題，不敢面對國務機要費，不配做政治人物。