4大公投「不提對案」　柯建銘：相信台灣人民會與我們站一起

▲藻礁公投送中選會 。（圖／記者黃克翔攝）



記者蕭羽耘／台北報導

今年8月28日將進行公投，屆時可望有4個提案包含「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」等投票。針對民進黨是否將提出對案，民進黨立院黨團總召柯建銘今天回應，府院黨拍板4大公投不提對案。

總統蔡英文上午在總統官邸，邀府院黨、立法院黨團與各派系代表，針對「珍愛藻礁」等4大公投議題進行討論，最終達成不提對等案共識。

柯建銘在臉書表示，8月28日公投民進黨是否提對案，一直是最近府院黨，以及黨團每一個人都在反覆思考、擔憂、討論、辯證、分析利弊的重大議題，雖不「外彰」，卻有不斷的「內論」，終於決定不提對案了。

柯建銘說，從政以來很少有政治議題如此費心、困擾，黨團成員每每碰面必私下互問看法，這是最近的景象，相信也是本黨立委共同的感受，共同面對國家的危機感。

他認為，公投結果對國家未來發展會有無比巨大影響，國家是大家的，須不分朝野理性看待，不論內政、外交、經濟、環保皆有終極性的走向與決定，豈有不憂心的道理？

最後，柯建銘也tag蔡英文、行政院長蘇貞昌，他提到，兩位在世局巨變中，帶領國家走過重重困難、一關關克服，疫情後的經濟發展，各國稱道，「相信台灣人民絕對會與我們站在一起。」