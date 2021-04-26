LIVE／華航擴大採檢「又有機師確診」？陳時中親上火線說明

記者李佳蓉／綜合報導

近日華航機師染疫風波持續延燒！截至昨（25）日已累計7名機師、1名同住家人確診，相關疫調仍在進行中。而為防止疫情向外擴散，指揮中心擴大匡列並逐批採檢前艙機師共1272人，結果將陸續出爐。針對最新疫情及應變作為，指揮中心將於14時召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自主持說明。

指揮中心昨日公布又有2名機師確診，其中1名案1100為澳染疫印尼籍機師擴大匡列的回溯採檢個案之一，另一名案1101則是居家檢疫完成後採檢陽性。指揮官陳時中表示，接觸者擴大匡列至285人，已採檢138人，其中4人陽性，包括今日確診的2名貨機機師；另有104人陰性，還有31人檢驗中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲截至4/25華航機師確診關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

加上先前確診的5名機師分別為台籍機師案1078、1079，印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090，24日公布的案1092也是機師。指揮中心宣布擴大匡列前艙1272名機組員進行採檢，預計在5月1日前完成。

華航表示，依指揮中心規劃擴大採檢，自25日起安排無需居家檢疫、未執勤的所有機師分批進行，正在執勤者待返台完成居家檢疫後再行採檢；據指出，1272多位華航機師採檢部分，除了原先就須進行的PCR核酸檢測外，還新增驗血清抗體篩檢，釐清感染源。