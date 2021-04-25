妻子回家就想要！富二代喜獲3子女…驗血聽真相崩潰

▲妻子懷孕狂生3胎，驗血驚見「隔壁遺傳」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

夫妻之間相處，總要找到適合的方式。一名人妻每次與丈夫發生爭執，都會離家出走，返家以後又會相當熱情，主動找丈夫解決生理需求，陸陸續續產下3名子女，沒想到後來真相曝光，讓丈夫當場崩潰。

律師林泊彥在高點節目《震震有詞》分享，他曾碰到一起案例，案主是一對夫妻，每當夫妻發生爭執時，妻子都會離家出走，過沒多久又會返家，主動找丈夫親熱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一次離家出走後，2人溫存一番，過不到一個月，妻子突然說「自己懷孕了」，而丈夫家世顯赫，得知有了孩子的消息，也感到相當開心。

▼妻子每次吵架都離家出走，回家再與丈夫床戰。（圖／翻攝《震震有詞》）



這種狀況後續發生了3次，狀況十分類似，2人也擁有了3名子女。沒想到，其中一名孩子外出遊玩，受了嚴重的傷，需要輸血急救，驗血型竟然是「A型」，但夫妻倆人血型都是O型。

老婆一開始還想狡辯，媽媽的血型是A型，有可能是隔代遺傳，最後發現紙包不住火，才坦承外遇。丈夫一聽消息，當場崩潰，小孩根本不是隔代遺傳，而是「隔壁遺傳」。

最終2人協議離婚，丈夫也算有情有義，雖然沒有血緣關係，對3名子女依舊照顧有加。妻子過了幾年以後，生活碰上困難，回頭找丈夫求助，丈夫也看在孩子的份上，每個月給予5萬元的生活費，讓妻子能夠過活。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

▼丈夫驗血才知，小孩是隔壁遺傳。（圖／翻攝《震震有詞》）

