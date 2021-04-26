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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

男童網購一隻小魚！到貨竟有怪異低吼聲…一拆開是「超兇猛鱷魚」

▲▼網購小魚送來鱷魚。（圖／翻攝自影片）

▲網購小魚送來鱷魚。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

拆到超大驚喜包！據《央視新聞》報導，山東省德州市齊河縣公安局城區派出所4月22日接到民眾的一件特殊包裹。家長報警稱，自家孩子在網上買了一條不知名的小魚，但拿回家發現是一條長半米的鱷魚，且有攻擊性，當場嚇歪！

據《央視新聞》報導，訂貨的男童住在山東省德州市，男童父親因為不知如何處理鱷魚，所以向警方報案。他表示這條「小魚」是孩子在網路上訂購的，收到貨時就發現不對勁，因為箱子上留有透氣孔，而且還有尖尖的嘴會伸出孔外透氣，除此之外，箱內還不時發傳出怪異無比的低吼聲。

▲▼網購小魚送來鱷魚。（圖／翻攝自影片）

▲鱷魚為泰國鱷。（圖／翻攝自影片）

之後，警員將鱷魚送到了當地野生動物園。據動物園工作人員鑑定，這是一條泰國鱷。動物園的工作人員稱，這條鱷魚現在最多三個月，長大了能長到3公尺多。

警方表示，泰國鱷在溫度升高後非常兇猛，「即使家人再對它精心照顧，這種鱷魚仍然是六親不認，家庭餵養是非常危險的。」據悉，泰國鱷別名暹羅鱷，主要分布於東南亞的婆羅洲、印尼、馬來西亞、泰國以及越南的淡水水域。

對此，涉事快遞公司為大陸中通快遞，工作人員回應稱，他們只負責派件，如果快遞外包裝完整，他們也不知道裏面裝著什麼，因為不知道發貨網點是哪邊，不清楚鱷魚是怎麼運過來的。

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