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大鬧特斯拉女車主獲釋　撞車前「時速118km」控煞車失靈

▲▼特斯拉女車主上海車展維權。（圖／翻攝微博）

▲特斯拉女車主已經獲釋。（圖／翻攝微博，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海車展大鬧特斯拉（Tesla）被行政拘留5天的張姓女車主已於25日獲釋，但在特斯拉公開事故前的行車數據，顯示撞車前車輛的時速為118.5公里後，大陸網友對她的態度已從原先的一面倒力挺轉為質疑。

根據陸媒報導，張女的丈夫表示，妻子已經獲釋，來到自己所住的酒店，身體狀況良好，但人非常憔悴，感覺最近都沒有休息好，「現在希望妻子好好休息，然後再返回河南。」

大陸網友對張女的態度原先為一面倒的支持，認為特斯拉態度傲慢，相當不尊重消費者，甚至有許多網友氣憤大罵，「特斯拉滾出中國！」。

▲▼特斯拉女車主上海車展維權。（圖／翻攝微博）

不過，特斯拉後來公開了事故發生前的行車數據，顯示張女的父親在30分鐘內多次到達時速100公里，踩了超過40次的煞車，而撞車前的時速為118.5公里，事發前2.7秒大力踩下煞車，令車輛的預警及自動緊急制動功能啟動，將車速降至時速48.5公里，減輕了撞擊傷害。

數據公開後，大陸網友的態度不再如先前一面倒支持，開始有許多人提出質疑，「時速接近120公里，撞車前2、3秒才煞車，正常車輛都很難煞得住。」「劇情反轉了？怎麼有種維權敲詐的感覺？」「跟交警的判定差不多，就是離得太近，速度降不下來發生的追撞。」

張女的丈夫則對特斯拉公開行車數據的行為感到不滿，認為特斯拉未經過車主及家屬的同意，已經對個人財產及個人隱私造成損害，將向政府部門提出投訴。

但張女丈夫的舉動也引起了另一波網友的不解，「先前就是你們要特斯拉公開的，現在又說觸犯隱私，這不是有毛病嗎？」「見到結果對自己不利就不想公開了？當群眾都是傻子？」

事件目前尚未有定論，張女的丈夫表示，會等妻子休息一段時間後再來決定。

▲▼特斯拉女車主上海車展維權。（圖／翻攝微博）

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