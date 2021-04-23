竹科工程師轉戰開特斯拉小黃　同行秀450萬神車：油錢5年省百萬

記者黃翊婷／綜合報導

大多數運將應該都會選擇開平價又省油的車款，不過，新竹有民眾在高鐵站招計程車，竟然意外搭到要價450萬的特斯拉Model X，而且15分鐘的車程費用只要265元。由於特斯拉外型吸睛，搭過的乘客都留下深刻印象，這個意外的商機也吸引不少車主轉行，就連竹科工程師也改行當起運將。

▲特斯拉計程車外型相當吸睛。（圖／禮安提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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新竹蔡姓男子去年10月6日在新竹高鐵站下車，一如往常走到後方出口想叫計程車返家，沒想到竟然看到一輛「特斯拉小黃」，馬上興奮衝上前詢問可否搭乘，更狂的是，從高鐵到市區光復路全程都是以跳表計價，車程約15分鐘，費用只要265元，下車之後，駕駛還貼心幫他拍照留念。

特斯拉計程車的照片一度在網路上掀起熱議，其實，早在2019年間就有人看準這個商機，放棄竹科工程師的高薪，轉行改投入多元計程車的行列，而這位陳姓運將的「生財工具」就是白色的特斯拉休旅車。

至於把特斯拉當成計程車使用是否比一般油車省錢，《ETtoday新聞雲》記者曾採訪一名特斯拉駕駛Alan，他表示，自己是全職投入跑車一行，最初購買的是Lexus油電車，後來因為Uber服務停止，這才決定改買特斯拉轉戰大眾最熟悉的「小黃」。

▲車主Alan經過仔細計算，認為特斯拉會比純燃油車款更省錢。

Alan透露，自己這輛特斯拉7人座空車350萬，改裝後共砸了450萬元，貼膜更是比照超跑等級。至於為何要買特斯拉當賺錢工具，他解釋，因跑車最大開銷是油錢及保養費，仔細精算過後，發現比起油電車款，特斯拉5年可省下100萬支出，「若是比起純燃油車款，勢必可省更多！」

而對於被封為「全台第一輛特斯拉小黃」，Alan謙虛回應，其實台北也有一輛，只是這位同行似乎已將外觀改回白色。儘管購車成本比一般計程車來得高，Alan卻直呼，基本上不太挑客人，也不會以豪車等級來計價，除非客人叫車評價太差，不然就算是短程，他也願意載運。

▼乘客開心與特斯拉計程車合照。