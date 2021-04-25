世衛大會5月登場！　歐盟表態應「納入台灣」：能對世界有所貢獻

▲歐盟支持台灣參與世界衛生大會。（圖／路透社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電

世界衛生大會將在5月24日登場，歐盟對外事務部今天表態支持台灣，呼籲對台灣參與國際採取切實可行方案，這適用於世界衛生組織，並強調台灣應被納入，疫情凸顯台灣對世界可以有所貢獻。

第74屆世衛大會（WHA）將在5月24日至6月1日登場，由於疫情仍險峻，今年會議將持續採視訊方式進行。

歐盟今天回應中央社記者電郵訪問展現支持台灣參與態度。歐洲對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表示，在歐盟的「一個中國」政策和歐盟的政策目標下，歐盟對台灣參與國際框架促採切實可行的解決方案，這也適用於世界衛生組織。

馬斯拉里明確指出，在台灣專業技術及能力可以帶來加值的領域，應將台灣納入。另強調疫情大流行凸顯台灣可以貢獻應對經驗。

歐盟並表示，將繼續在健康和其他全球關注的問題與台灣發展合作。

2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情2020年全球爆發，迄今造成至少1億4000萬例確診，逾307萬人死亡。世界衛生組織（WHO）在疫情爆發之初的應對受到國際批評，例如忽視台灣去函世衛示警可能人傳人。

歐盟今天表示，避免溝通的漏洞對因應疫情很重要，且不應遺漏任何地區，確保社會了解情況並信任對疫情的因應，對控制疫情至關重要。

雖然歐盟不是世衛組織會員，而是觀察員，但在對外政策上具有整合歐盟會員國立場的指標性。

至於歐盟雖有「一中政策」，但與中國的「一中原則」不同，歐盟強調將與台灣在經貿關係、科學、教育與文化等各種領域發展更緊密的關係與合作。