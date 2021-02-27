北市學校訂報需先申請　王欣儀批E化過頭

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

為推動E化政策，台北市政府秘書處2020年發文給各機關學校，要求訂購紙本報章雜誌全面電子化，若要訂閱紙本報章需提出申請，引起學校、家長反彈。台北市議員王欣儀表示，學校訂閱報章刊物不應有任何條件限制，應全面開放。對此，教育局回應，該作法是為了不讓學校在不同處室重複訂購刊物，況且只要提出需求，教育局都幾乎會核准。

王欣儀指出，學校一向提倡紙本閱讀，因紙本報章雜誌有別於書本，是屬於廣泛性的知識刊物，對於沒有那麼熱愛閱讀的孩子來說，多看紙本報章雜誌可培養閱讀興趣，也能從中學習紙本刊物的版面美學、文字排版方式所賦予文本的意義，在學童獲取相關知識的同時也能兼顧文化素養及美感教育，因此不應該設限。

此外，台灣學童近視比例現已是全球之冠，家長也擔憂3C螢幕藍光會傷害學童眼睛、造成眼疾，若改以電子刊物為主，又必須要限制學童使用時間，市府針對中小學端的E化政策必須再審慎評估。

對此，北市教育局副局長陳素慧回應，學校如果要訂紙本報章雜誌，可向教育局申請，核定後就可以訂，「核定比例很高，有些學校沒有申請、以為申請一定不會過，但他們不知道我們過的比例很高」，有申請的學校大約1/4左右，有3/4連報都沒有報。

陳素慧說，報章雜誌本來就是老師教學的延伸讀物，都是在圖書館裡，只要有申請都會給訂，教育局並沒有擋任何申請，她表示之後將會再發函各校，如有需要申請的都可以提出。