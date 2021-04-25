短影音侵權情況嚴重　陸將加強打擊「推動平台落實責任」

▲大陸短影音平台發展迅速。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中宣部版權管理局局長于慈珂25日表示，短影音近年發展迅速，侵權盜版的問題嚴重，國家版權局高度重視，將繼續加大對短影音領域侵權行為的打擊力度，堅決整治短影音平台以及自媒體、公眾帳號生產運營者未經授權複製、表演、傳播他人影視、音樂等作品的侵權行為。

于慈珂指出，作品未經許可不得傳播使用，這是著作權法規定的一項基本原則，這一原則當然也適用於影視作品，「國家版權局多年來一直特別重視影視作品的版權保護，積極維護影視作品版權秩序。」

于慈珂提到，「十三五」時期，官方連續開展打擊網路侵權盜版「劍網」專項行動，對包括影視作品在內的相關領域進行專項治理，積極有效開展重點影視作品預警工作，公佈重點影視作品預警的名單，「五年來我們公佈重點影視作品預警名單38批、有640部重點作品作為重點預警，對這些優秀的影視作品的網路傳播進行了專項保護。」

于慈珂表示，早在2018年，國家版權局就將網路短影音版權專項整治納入「劍網」專項重點任務，嚴厲打擊短影音侵權行為，著力強化對短影音平台企業以及自媒體、公眾帳號生產運營者的版權監管。幾年來，這項工作一直在持續進行。

于慈珂指出，國家版權局今年將按照中央全面加強知識產權保護的部署，積極回應廣大權利人的呼聲，支持、保護廣大權利人的合法訴求，繼續加大對短影音領域侵權行為的打擊力度，堅決整治短影音平台以及自媒體、公眾帳號生產運營者未經授權複製、表演、傳播他人影視、音樂等作品的侵權行為。

于慈珂提到，將推動短影音平台以及自媒體、公眾帳號運營企業全面履行主體責任，切實加強版權制度建設，完善版權投訴處理機制，有效履行違法犯罪線索報告和配合調查義務。

于慈珂強調，還會鼓勵支持電影著作權集體管理組織加強自身建設，依法開展電影作品著作權集體管理，發揮好維護權利人合法權利、便利使用人合法使用的紐帶作用。