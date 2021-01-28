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短視頻奇蹟！劉德華3天衝4千萬粉　文人作家「走下神壇」也開號

記者任以芳／綜合報導

出道40年的劉德華終於開通個人社交平台，日前宣佈在大陸社交平台抖音落戶，3天內破4千萬粉，外界分析，抖音的巨大影響力與劉德華的國民度剛好相結合，迅速創造「巨星級點閱流量。」甚至有不少大陸知名畫家、作家、文化學者也走下神壇，開抖音號與粉絲互動，創造個人品牌。

▲▼劉德華開抖音 。（圖／翻攝 劉德華抖音號）

▲劉德華開抖音號，三天累積四千萬粉。（圖／翻攝 劉德華抖音號）

據陸媒報導，劉德華即使6年沒開演唱會，高居抖音巨星中流量排名前三的藝人。2019年，劉德華的演唱會播放次數在抖音高達8.4億次，超過周杰倫、張學友、張傑等人的演唱會話題，排名第一。入駐抖音首日，發布的第一條短視頻還原《無間道》天台名場面，短短12小時粉絲量破千萬，前後三條短視頻一天內累績超2700萬粉絲點贊。截至目前，三天累積4千多萬粉絲量。

外界好奇劉德華為何能老中青三代通吃，迅速在抖音引起共鳴？主要來自過去主演的電影片段經常被抖音用戶競相模仿，衍生出的換裝視頻甚至成為爆款。即使抖音是年輕化的，劉德華從未離開大眾，只是換個方式在新媒體時代繼續活躍，建立與90後乃至00後的強關聯，入駐抖音也就成為了最佳的選擇。

▲▼劉德華開抖音 。（圖／翻攝 劉德華抖音號）

▲劉德華剛開個人號，攻佔前三排名 。（圖／翻攝 抖音）

報導稱，根據《2020中國網絡視聽發展研究報告》的數據顯示，截至2020年6月，大陸短視頻用戶佔網民整體的87.0%，規模達8.18億，截至2020年8月，抖音的日活躍用戶已經超過6億，且站內2020年的娛樂用戶相較2019提升了21%，其中明星內容用戶佔比最高，並較去年提升20%。

據了解，目前入駐大陸抖音的明星藝人超3000位，較 2019 年新增超1000位，像是張藝興、蔡少芬、王寶強、容祖兒等明星爭相入駐，並且形成稱名星粉絲圈。舉例，不少明星用戶們發影片歡迎劉德華加入，吸引大量粉絲圍觀，強化明星互動的流量價值，壯大「抖音明星的偶像入駐」的聲量，加上劉德華本身實力粉，讓點閱率迅速衝上最高點。

▲▼劉德華開抖音 。（圖／翻攝 劉德華抖音號）

▲不少明星、文人作家加入抖音，創造個人品牌。（圖／翻攝 劉德華抖音號）

據《澎湃新聞》指出，為何劉德華入駐抖音，不選擇其他平台？主要短視頻打破文字的壁壘，直觀的畫面讓明星和粉絲的溝通更加沈浸，也許是劉德華願意為抖音「破例」的重要原因。單純的「營業式」宣發已經無法滿足粉絲互動的需求，不少明星更願意在視頻作品的內容上進行深耕，呈現更真實、生活化的自己，打破私域流量的局限性。

打造個人品牌時代也得順應時事，尤其後疫情時代，不少娛樂明星到文化名人從微博、微信等第一代社交媒體，集體轉向短視頻平台。早在劉德華之前，大陸諾貝爾獎得主作家莫言入駐抖音已經引發外界注意，大陸不少知名作家、畫家、文化學者，像是馮鞏也走下神壇，入駐抖音開號跟粉絲互動，短視頻的細分領域爭奪，正在激烈中。

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