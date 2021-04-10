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山西公安廳長下台　曾被稱「全能警察」...落馬當天還亮相黨報

▲山西省副省長、公安廳長劉新雲。（圖／翻攝中青報）

▲山西省副省長、公安廳長劉新雲。（圖／翻攝中青報）

記者魏有德／綜合報導

大陸山西省副省長兼公安廳長劉新雲昨（9）日傳出違紀落馬，成為大陸今年被拔除的「第七虎」。據公開資訊顯示，劉新雲曾任交警、刑警及巡警等不同職位，歷練完整，被稱為「全能警察」，山西公安廳長任內還打垮涉黃賭毒等犯罪集團超180個。不過，大陸中央督導組進駐山西後，劉新雲卻成為首位落馬的省部級官員。

▲大陸中央督導組進駐山西時召開動員大會時，劉新雲也在現場聽取報告。（圖／翻攝中青報）

▲大陸中央督導組進駐山西時召開動員大會時，劉新雲也在現場聽取報告。（圖／翻攝中青報）

《北青報》報導，大陸中央第三督導組3月31日進駐山西時，劉新雲也參加了動員會議。當時，督導組組長陳求發指出，全國政法隊伍教育整頓，是新時代政法戰線刮骨療毒式的自我革命，「要狠抓問題覈實和線索查辦，強化自查自糾，堅持開門整頓。」

數天後，劉新雲出席山西省嚴厲打擊生態環境違法犯罪「崑崙2021」暨「利劍斬污」專項行動動員部署會議，聽取簡報後還做出短暫發言。同日，劉新雲便因涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據了解，劉新雲為1962年9月出生，山東淄博人，擁有經濟學碩士學位，早年在山東省淄博市公安局任職，後一路升遷，官至山西省副省長、省公安廳廳長。由於劉新雲主政期間績效突出，有望能更上一層樓，卻在仕途順遂之際落馬。

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