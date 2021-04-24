立委憂丁怡銘洗腦人民　提案要求政府「按月公開宣傳預算」

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，今年3月又回鍋擔任顧問，引起熱議。為遏止網軍治國，國民黨主席、立委江啟臣提出《預算法》修正草案，要求政府須按月公開宣傳預算執行情形；他表示，政府花人民的錢，洗人民的腦的預算不該花，民眾要的是做事而非做秀的政府。

江啟臣24日上午出席「中華卓越青工全國總會長」交接典禮受訪表示，10年前他擔任新聞局長時，當時有政府廣編的廣告採購，在民進黨要求下，立法院法修訂《預算法》。

江啟臣指出，因應網路發達，廣告方式更多元，政府對外採購包含1450等預算在內，要求政府應定期公開媒體採購，接受外界檢視與國會監督，希望朝野共同監督政府這一類的預算執行。

江啟臣說，提案修法不只是為遏止丁怡銘，丁怡銘只是一個極端案例，讓大家更不相信政府的預算花用，尤其在廣告採購事項。

他最後強調，希望政府做事而非做秀，也希望政府別老是拿人民納稅錢大內宣，也就是花人民的錢洗腦人民，這類預算不該花，且人民有權知道政府相關預算花到哪裡去。

根據江啟臣的提案，政府政策宣導費用辦理情形應按月公布，其內容應包含宣導項目、標題、內容、刊登或託播時程、媒體類

型、執行單位、預算來源及科目、金額、效益、受託廠商、刊登或託播對象等資料。