台中賓士酒駕撞3車3傷　議員掛彩：被撞成連體嬰！曝「小綠」慘照

▲楊典忠貼出現場照片。（圖／翻攝楊典忠臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名42歲陳姓男子酒後開賓士，深夜追撞前方三輛轎車，造成三人受傷送醫。其中一名傷者是台中市議員楊典忠，他的轎車遭前後包夾，跑行程無辜遭撞，所幸人沒有大礙。

楊典忠今天（25日）凌晨在臉書發文說，「只是停個紅綠燈，卻被酒醉的駕駛撞成連體嬰，第二台是我的小綠，幸好大家都平安無事，我的行程卻被攪亂了。」他也說，謝謝大家關心。立委陳柏惟則在底下留言，「議員保重」。

▼楊典忠的「小綠」。（圖／翻攝楊典忠臉書）



《東森新聞》報導，這起車禍發生於24日深夜近11時，地點位於梧棲區中華路、青年路口。四輛車追撞在一塊，最後一輛是肇事賓士，車頭毀損嚴重，賓士標誌也被撞歪，第二輛跟第三輛也發生碰撞，其中第二輛車尾被撞凹，裡頭坐著的是台中市議員楊典忠。

楊典忠受訪表示，「我們都是停紅綠燈，沒有在動的情況之下」，他酒駕從後面撞過來，撞得很大力，造成自己脊椎痠痛。此外，另2名傷者分別是頸部受傷、腹部挫傷。而肇事的陳男酒測值超標達到0.47毫克，已被依公共危險罪嫌送辦，至於詳細肇事原因還有待釐清。

▼賓士是左側最後一輛，楊典忠座車則是右二。（圖／東森新聞）



▼賓士酒駕肇事。（圖／東森新聞）