7歲男童學柔道遭重摔「瀕臨腦死」！舅舅站一旁錄影…檢方追刑責

▲台中豐原7歲男童遭柔道教練多次重摔瀕臨腦死，目前昏迷指數僅3。（圖／民眾提供）

文／中央社

（中央社記者蘇木春台中25日電）台中市7歲男童學柔道時，遭教練及學長重摔20多次昏迷性命垂危，何姓教練昨天經檢方複訊後聲押獲准，檢方查出，案發時一旁錄影的男童舅舅未制止，檢方正釐清是否有過失刑責。

男童家屬23日召開記者會指出，就讀台中市豐原區南陽國小一年級的男童，於21日在校外道館上柔道課時，遭教練及學長重摔20多次，腦部受創，陷入昏迷，經送衛生福利部豐原醫院急救，手術後仍昏迷，生命跡象不穩定。

何姓教練前天被依過失傷害罪嫌移送法辦，台中地檢署23日進行複訊，何姓教練堅稱是正常訓練，檢方偵訊後諭知請回，男童父親得知後表達不滿，痛罵「台灣司法真的是死光了」，並呼籲司法還他的小孩公道。

台中地檢署昨天傳喚案件相關證人，查出案發時男童的舅舅在旁拍攝影片，未阻止狀況發生，檢方再傳喚何男複訊後，認為案件尚有相關證人未到案，有疑點待釐清，向法院聲請羈押何男，獲法院裁准。

檢警並查出，何男是台中市柔道委員會的委員，並在柔道館教學近6年，法界人士認為，柔道委員會負責租用場地，並應負指揮監督責任，發生意外恐也要面臨連帶賠償責任。