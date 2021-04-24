偷刪女友前任LINE！她暴怒「分手or給50萬」　關鍵細節讓網直呼慘

▲他偷刪前任LINE，女友暴怒「分手或給50萬」。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友在臉書社團《爆料知識家》求救，他日前發現女友的手機還留著前任的LINE，心裡覺得很介意就直接刪掉了，不料女友因此大發脾氣，甚至開出二條路，「分手或拿出更吸引她的東西（後續補充是50萬元）」，讓他非常為難，「各位大大，我該怎麼辦，以不分手為原則」。

原PO表示，他23日晚上發現女友的手機還留著前任的LINE，由於1個月前才有告知很介意這件事情，希望女友能移除與前任的好友關係，所以這一次他發現後就直接刪掉了，不料女友因此大發脾氣，「給我兩條路，分手或想辦法拿出更吸引她的東西」。

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畢竟沒有經過女友同意，就擅自使用女友的LINE，確實是他的不對，他也很愛女友不想分手，原本想送禮物安撫，「她喜歡Switch，原本有在想要買，結果女友打來告訴我，別想用買的東西來打發」、「我有溝通過了，溝通無解，（女友）要我拿出50萬現金給她」、「各位大大，我該怎麼辦，以不分手為原則」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「那就代表，對前任他還有留戀」、「叫她滾回去找前任啊，什麼東西」、「不懂的避嫌是第一點，刪了前任LINE，用分手當威脅，問號」、「沒經過同意確實不好，但50萬是什麼鬼，你的份量比前任還低嗎」，甚至有人說「有LINE不一定會聊，但你刪了她居然馬上知道」，讓許多人直呼「突破盲點」、「綠炸，好慘」。

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