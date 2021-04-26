男友媽甜喊兒子「老公～」天真妹超瞎說詞也信了　網嘆：小心點

▲翻男友手機發現有人叫他「老公」。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

很多人對於另一半的手機抱持「好奇又不敢看」的心態，深怕自己意外發現不可告人的秘密！一名女子日前手癢拿男友的手機來看，結果發現男友媽媽傳訊息來關心，內容看似正常，但開頭卻直呼男友「老公」，不禁懷疑「通常媽媽不會這樣叫兒子吧？」

原PO在Dcard表示，男友對於她會看手機這件事是知情的，翻閱對話紀錄的當下男友也在旁邊，加上對方態度從容，沒有刻意隱藏，她便沒有多加懷疑，直到看見男友媽媽訊息開頭喊了「老公」2字，她才頓時覺得事態不單純。

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當時她提出了這個疑問，男友態度堅定地說，雖然傳訊息的人叫他老公，但只是媽媽習慣這樣稱呼，並沒有做對不起原PO的事，「我整個就覺得很奇怪，通常媽媽不會這樣叫兒子吧？」至今還是對這件事存疑，於是PO文問其他網友該如何確認傳訊息者的身分？

網友留言，「X哈哈哈哈這是我聽過最爛的藉口」、「不是名字改成媽媽就是媽媽捏」、「直接打過去嗨啊」、「這個99.999999%不會真的是他媽，剩下機率要不是媽媽有問題，不然就是戀子情節，小心點」、「Sugar mummy」、「哈哈前男友就是把小三的名字改成媽咪喔。」

▲男友後續舉動也可疑。（圖／翻攝自dcard）



原PO後來在留言更新後續，男友媽媽的LINE帳號那天過後就莫名消失，改成用男友爸爸的Messenger和男友聊天，「但是換Messenger，完全沒有再出現老公、北鼻、寶貝之類的東西。」網友看到男友媽媽的LINE離奇消失後，更加確定對方真實身分不是媽媽，「被你發現當然要趕快刪掉呀，又不是傻」、「真的不會自己不見！感覺有問題」、「感覺他就是隱藏了，要搜尋才會出來。」