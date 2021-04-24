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社會 社會焦點 保障人權

工程師綠帽鄰座同事給的！妻看演唱會小王同房　她怨：又踩煞車

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北一名許姓工程師，發現妻子徹夜未歸，竟然是與鄰座同事一起看演唱會還同睡一房。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／新北報導

一名任職於科技公司的許姓工程師，在2019年時發現妻子徹夜未歸，竟是與自己公司鄰座的陳姓同事一起去台中看演唱會，看完還同住一房，讓許男氣得對陳男提告，求償40萬元。陳男事後辯駁，同睡一房是為了保障許妻的安全，且2人睡的2床型，並非同床共枕。新北地院審理後，無論旅館是2床型還是4床型，依社會觀念來看男女深夜共處一室，已逾越正常社交行為，判陳男應賠償許男15萬元。

判決指出，許男與許妻2012年結婚，育有一女，婚姻生活美滿，直到一次妻子徹夜未歸，許男才發現妻子竟然和公司鄰座的陳姓同事一起去台中看演唱會，會後竟然還同住一房。

不只如此，許男更發現妻子常會與陳男單獨外出，還在通訊軟體內傳送曖昧簡訊「是你太想我，然後又踩煞車」、「我在你旁邊，睡很好啊」，種種行為讓許男氣得對陳男提告求償。

但陳男則辯駁，指出2人雖確實有前往台中看演唱會，但因為演唱會結束的時間較晚，所以才會留宿台中。2人又雖然同住一房，但是睡在不同床上，並沒有任何親密的肢體接觸，也沒有任何逾越男女關係的行為。

陳男表示，2人的對話紀錄並無曖昧，且許妻還多次鼓勵陳男追求其他人，足以證實2人關係為正常朋友關係。他還反過來指控許男，因為許妻曾多次和他抱怨夫妻2人性格不合，且婆媳關係緊張才會導致2人婚姻破滅。

新北地院審理後認為，陳男與許妻2人下榻的飯店是「安心旅店」，且許妻並未有任何酒醉或意識不清的狀況，客觀來看獨住一房並不會有任何危險。

此外，法官表示雖然並無證據顯示出陳男與許妻2人有通姦行為，但2人同住一房，不會因為2人睡得是2床型還是4床型而有所不同，依社會一般觀念來看已明顯逾越正常男女關係，足以破壞許男與許妻的婚姻關係，陳男對於許男的配偶權侵害甚大，因此判陳男需賠償許男15萬元，全案定讞。

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