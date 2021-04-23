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社會 社會焦點 保障人權

軍人夫生日前一天…人妻勾小王激戰喊：做愛不舒服！老公一聽崩潰

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人妻背著軍人夫偷吃，還自爆做愛不舒服，讓老公一聽崩潰。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

基隆一名職業軍人發現妻子早出晚歸、作息異常，不久後又接到警方電話，稱妻子的手機掉在桃園一處市場附近，他察覺不對勁，一問才知道，妻子在外竟有小王，氣得上法院提告，向妻子及小王求償100萬元精神撫慰金，日前法院判決出爐！

人夫主張，婚後與妻子育有2名子女，2019年7、8月間他發現妻子早出晚歸、生活作息異常，同年8月間又接到警方用妻子手機撥打的電話，稱妻子在桃園一處市場附近遺失手機，察覺有異，質問妻子後，對方才承認與小王一同逛市場、牽手、親吻，並發生性行為。人夫一聽頓時崩潰，決定與妻子離婚，並向妻子與小王求償100萬元精神撫慰金。

對此人妻辯稱，是因為小王對狗比較了解，她見狗狗拉肚子，才會將狗帶到小王的住處，拜託對方照顧，並未與小王發生婚外情，離婚協議書內的文字只是丈夫片面所書寫，不能因此認定2人有發展出婚外情；小王則稱，雖然自己有與人妻逛市場，人妻也有到他家，但2人並未交往，也沒有發生性行為。

但法院勘驗人妻與丈夫的對話發現，人夫曾崩潰指責「妳為什麼要這樣對我們」、「妳都不會覺得妳自己和他太不要臉了嗎？」、「挑我生日前一天，妳卻可以跟小王發生關係」、「妳想這樣教孩子出軌、外遇是對的嗎？」、「妳進他的房間上他的床」、「跟我承認妳們發生關係，但做愛不舒服而沒有繼續下去，這樣噁心的畫面、不堪的事實！妳的對不起，我要怎麼接受」。

面對丈夫的怒氣，人妻則是不斷道歉，「於情於理我都錯」、「我知道我不對，所以想把傷害降低」、「我知道我對不起你」、「我知道這件事是我的錯」、「我錯了，真的很對不起」。另外，離婚協議書上也明確寫有「女方另結新歡」，種種事證讓法院認定，人妻與小王確實侵害人夫的配偶權，判2人應連帶賠償人夫10萬元，全案仍可上訴。

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