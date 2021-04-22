女同事「30歲後不吃路邊攤」秒打槍提議！　PTT風向超意外

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前下班和幾個同事吃晚餐，其中有位男生提議吃麵攤，結果立刻被女同事打槍，目睹全程的她不禁好奇，大家是否介意吃路邊攤？沒想到風向超意外，不少人也坦言，環境和衛生真的很關鍵。

女網友昨在PTT提到，下班她和幾個同事約吃晚餐，有男有女，隨意約的，沒有任何目的，其中有位男同事提議，「不然XX麵攤如何？」語畢馬上遭另一名女生打槍，吐槽說「都30了哪有人在吃路邊攤？」

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對此，原po表示，「那家麵攤其實蠻乾淨的，是在騎樓的半開放空間，正餐時間還蠻多人。我自己是31歲的阿姨，不介意吃路邊攤啦，家裡巷口的鴨肉攤我也是吃到翻過去，你們介意嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曹悅華攝）

意外的是，許多鄉民直言，相當重視衛生條件，「隨著年紀漸長，真的會減少對路邊攤的興趣，一來沒比較便宜，二來衛生問題，年紀大了開始養生」、「大腸癌年輕化，因為整天講cp值」、「年紀越長會越重視衛生跟食材的品質吧」、「衛生條件一定是考量」、「主要路邊攤衛生普遍不優」、「純粹想舒服的座位，年紀大了，對舒適度的要求更勝過食物美味否」。

當然，也有不少人持不同看法，紛紛回應「我3X超愛吃路邊攤，選擇多樣又好吃，有店面的也不見得乾淨到哪去，覺得店面比較乾淨的，一定沒做過餐飲業...呵呵」、「好吃就沒差」、「路邊攤老店，蠻多開雙B的中年人會去吃」、「小朋友才吃裝潢氣氛」。