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濰視眼科台中院樹立服務新標竿！創新異業合作、複合式接待空間隱私升級

▲▼濰視眼科台中開幕。（圖／業者提供）

▲濰視眼科台中院4/24正式開幕，創新異業合作樹立雷射服務新標竿。

圖、文／濰視提供

濰視自2017年投入近視雷射自費市場，打造零諮詢費的近視雷射諮詢平台、提供一對一的顧問式諮詢優質的體驗，創下極佳口碑與推薦率，自成立以來全台已服務累績超過萬名客戶，諮詢滿意度達99.8%！好口碑帶來極佳預約量，4年來複合成長率達2位數，經營成效超乎預期。為擴大台北院的優異經營成果，2021年濰視台中院4月開幕，創新導入複合體驗空間，提供免費咖啡茶品及休憇場域，接待入口視覺牆增設打卡網美牆，輔以綠化植裁讓視覺更放鬆，專屬諮詢室及術後恢復室讓客戶隱私保護再升級、體驗更優化。4月24日正式開幕後，濰視台中院更啟動許多在地異業合作方案，如「永豐棧」住宿、「成吉思汗」運動課程及「不要對我尖叫」免費品牌特調等吸引中區廣大的潛力市場，導入近視雷射服務新標竿！

▲▼濰視眼科台中院樹立服務新標竿。（圖／業者提供）

▲濰視眼科台中院外觀。

濰視經營自費市場有成　開拓台中分院
濰視眼科身為近視雷射的後發者，2017年才開立台北院加入市場，因為看到近視雷射市場未來潛能，以及過去未被滿足的高端服務需求，與一般眼科合併健保自費的經營模式大相徑庭，創新開拓經營自費市場，打造零諮詢費的近視雷射諮詢平台，專研屈光服務提供單一術式SMART transPRK，報價更是透明單一。以高度客製化的服務流程，打造優質的體驗作為市場區隔，搶佔近視雷射市場。

自成立以來已邁入第4年，經營成效卓越，年複合成長率達2位數。一對一的顧問式諮詢、以客為尊的服務心法，創下極佳口碑與推薦率，好口碑帶來極佳預約量，濰視台北院預約諮詢量超前部屬，優質口碑與服務更讓消費者期待。2021年起若希望安排晚間或週末熱門時段，已接到2-3個月後的諮詢預約！為擴大台北院的優異經營成果，也讓更多縣市的近視族群能接觸到濰視的服務，分散台北院的預約諮詢量，2021年濰視台中分院成立，3月試營運，4月正式開幕，4月24日舉行開幕儀式後，更啟動許多在地異業合作方案，服務中區廣大的潛力市場。

▲▼濰視眼科台中院樹立服務新標竿。（圖／業者提供）

▲濰視台中院接待區設計仿如咖啡廳。

濰視台中院打造吸睛網美牆　專屬諮詢及恢復室隱私加倍
為提供更優質的服務體驗，濰視台中院創新導入複合式空間優化接待功能，讓客戶及陪同檢測的家人都能體驗濰視的極佳款待。接待區設計仿如咖啡廳，免費提供客戶及陪同家屬咖啡茶品，在風格極具的減壓場域，享受放鬆片刻。入口視覺牆增設打卡網美牆，設計師特別蒐集復古看診椅，搭配早期驗光符號與元素，輔以綠化植裁讓視覺更放鬆。端景最後方的階梯式坐榻設計，簍空的玻璃屋迎向陽光灑落，引入自然的光影變化。

二樓檢測空間，16台專業檢測儀器提供較業界高規格的56項數據結果，檢測分為暗房區與檢查區，更有一對一個人諮詢室安排，讓檢查有效率、諮詢時更保有個人隱私。步上三樓手術空間，採用與醫學中心同等級的手術室，恆溫恆濕空間提供穩定的儀器狀況與手術環境。術後提供個人專屬恢復空間，全面隱私防護不用擔心窺視，在術後可以完全放鬆，休憩空間讓陪同家屬也能舒適自在。

▲▼濰視眼科台中開幕。（圖／業者提供）

▲濰視台中院內免費提供美美的飲品。

台中新開幕限定　住宿運動飲品異業合作齊發
濰視台中院開幕期間，為嘉惠大台中地區消費者，同時也為了術後的安全更多想一步，凡開幕期間手術客戶，若戶籍地址不在台中市，4月25日到5月31日間安排手術，即提供永豐棧住宿一晚，讓客戶在術前一日能入住，手術日過個馬路就能拋開厚重鏡片的束縛、迎向人生新視界。因應SMART transPRK術後角膜結構穩定，適合運動族群選擇，濰視關心體適能企業眼睛健康，所以為多家健身房舉辦眼睛健康檢查活動，其中也與「成吉思汗」發展健身合作計畫，特別感謝健身房力挺近視及術後熱愛運動族群，開幕期間前50名均可索取健身房運動體驗券一張內含教練課一堂。

跟緊年輕族群與網紅流行，術前諮詢也能清涼解渴，開幕期間與「不要對我尖叫」合作濰視特調品牌飲。4月25日到5月5日止，凡出示雙品牌官方憑證即可至勤美店領取限量特調一杯，每天30杯，總計300杯數量有限送完為止！為匯集人流，濰視台中院再加碼好康互動禮，凡開幕期間到台中濰視打卡再抽Foodpanda即享券。除首波異業合作串連，濰視台中院未來將積極展開異業合作洽談，特別是應援台中發跡的在地企業，希望能提供更多近視族群優惠利多，同時為大台中商圈發展共榮一起努力。

▲▼濰視眼科台中院樹立服務新標竿。（圖／業者提供）

濰視獨家服務與術式　提供安全信賴的選擇
因為人的靈魂之窗只有一對，近視雷射手術不可逆，濰視眼科為客戶的眼睛健康著想，有別於其他近視雷射眼科的基本檢測，濰視術前諮詢檢測高達16台的專業眼科機器，提供56項數據，包含眼表到眼底的全眼健康數值為作術前判讀，希望客戶能在了解自己的全眼健康狀況後再衡量是否進行近視雷射手術。

全台分院的近視雷射術前諮詢均採一對一顧問式服務，提供客戶無微不至的關心與照護。濰視醫師群對於手術安全的把關更可以說是業界極致水準，在全眼評估及角膜厚度的保留上採取較佳的安全數值，就是為了讓客戶不只是一時享有解決近視的困擾，更能避免眼睛的疾病對恢復的影響及潛在的手術風險。自成立以來全台已服務累計超過萬名客戶，諮詢滿意度達99.8%！

▲▼濰視眼科台中院樹立服務新標竿。（圖／業者提供）

濰視採用先進的術式　SMART的選擇
2017年由濰視眼科率先引進SMART transPRK術式，主訴求不掀角膜瓣、零接觸、好安心。七大術式優勢讓客戶能真正安心：
(一) 近視雷射不掀角膜瓣，零切口：Smart transPRK 保留表層近視雷射手術的安全優勢，能夠確保術後角膜的完整度與穩定性，且可避免角膜相關併發症，如： 角膜移位、游離角膜瓣和角膜瓣太薄等近視雷射後遺症。
(二) 零接觸角膜，減輕手術中的心理壓力：Smart transPRK近視雷射手術因不需製作角膜瓣，故無需做角膜抽吸，手術全程無器械接觸角膜，大幅減少患者在手術中的心理壓力。
(三) 採用單一步驟、自動化完成手術：全程使用Smart Pulse準分子雷射儀器完成手術，過程無須更換機器。全程自動化進行，僅需依照醫師的專業，根據患者檢查的結果，進行客製化的手術設計，後再交由儀器全程自動化執行，大大降低了人為操作的失誤。

▲▼濰視眼科台中院樹立服務新標竿。（圖／業者提供）
(四) 可處理高階像差，視覺品質客製化：80%的人有程度不一的高階像差，Smart Pulse準分子雷射儀器近視雷射儀器擁有7D眼球追蹤系統搭配小光斑，可矯正近視、散光，甚至是複雜的高階像差，夜間視覺品質亦可改善。
(五) 7D眼球追蹤技術，可預測眼球移動位置：Smart Pulse準分子雷射儀器以每秒高達1050赫茲的頻率進行7D掃描，精準預測眼球下一秒的位置，使雷射能更準確地打在正確的位置，亦同步以1050赫茲的頻率進行雷射手術，零時差地在術中守護您的雙眼！
(六) 近視雷射醫療創新獲獎紀錄：此技術還榮獲《Ophthalmologist》醫療創新大獎，其突破性的創新引領全球屈光雷射領域。
(七) 術後角膜結構穩定，適合運動族群選擇：因角膜厚度保留較多，且無需製作角膜瓣，特別適合運動族群，尤其是愛好高強度運動如：拳擊、高空彈跳、潛水…等。

關於濰視
眼睛，是人類的靈魂之窗
正因為它的重要性與不可逆性
“成為最在乎眼睛健康、最安全的近視雷射諮詢及手術平台”
從第一雙眼開始，自始至終都是濰視對自己與每位客戶的承諾
讓濰視與您一同「突破眼科新境界，體驗無限新人生」

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