賓士車主突開車門釀擦撞　「懷疑是假車禍」暴打人母…鼻血狂流

▲大陸一名女子與人發生擦撞，結果竟被懷疑是製造假車禍，遭到暴打。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸瀋陽市21日發生一起行車糾紛，一名媽媽帶著孩子騎電動車經過一輛賓士時，車主突然開門而發生擦撞。想不到賓士車主下車後竟還以為她是在刻意製造假車禍，與另一名同車朋友出手將她毆打到鼻血直流，就連小孩也遭受波及。誇張的行徑曝光後馬上就引發大陸網友熱議，怒批「太沒人性了」。

綜合陸媒報導，這起事件發生在遼寧省瀋陽市，據當地民眾表示，男子失控暴打母子後，附近的居民也紛紛上前阻攔，結果他們不僅沒就此收手，反而還踹了其中一名前來勸架的居民，事後還想直接離開現場，遭到居民們攔下，並報警處理。

▲女子慘被打到鼻血狂流。

目擊者指稱，車輛發生擦撞事故後，雙方先是爆發口角，之後2名男子便下車對女子動手，2人不僅輪流暴打，還不斷拉扯她的頭髮。女子因毫無還手之利，只能盡量閃避，但還是被打到鼻血直流，就連站在一旁的兒子也遭受波及，手臂挫傷。

事後，2名男子也遭到警方帶回，確切的衝突原因仍在調查當中。而他們暴打女子的畫面曝光後，馬上也引發大陸網友痛批「太沒人性了」、「讓他們進去蹲」、「亂開車門本來就噁心，還打人，真是太不要臉了」、「希望這2人被判重刑」、「太囂張跋扈了，2個大男人打一個女人」、「現在是法治社會還動手打人」、「想看後續，特別是審訊室裡的樣子」。

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