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帶頭接種AZ疫苗　中研院院長廖俊智「打比不打好」：相信科學

▲▼ 中研院院長廖俊智施打疫苗 。（圖／記者崔至雲攝）

▲中研院院長廖俊智施打AZ疫苗。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

中研院院長廖俊智昨日出席立法院教文會時，立委吳思瑤詢問廖俊智是否要施打疫苗，廖俊智回應「我會打，我非常期待」願意施打AZ疫苗。今（23日）下午他前往聯合醫院忠孝院區，接受公費疫苗施打，廖俊智表示，所有疫苗和藥物一定會有副作用，若有狀況也應立即看診，但打仍比不打好，希望民眾相信科學。

廖俊智今日利用午休時間赴北市聯合醫院施打疫苗，並特別穿著短袖襯衫出席，以利施打疫苗，卻認身體狀況後，廖俊智即挽起袖子接受注射AZ疫苗。

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施打完後，廖俊智說明，這次挑選在周五注射，是考量到周末可以休息，自己則是以公費的方式接受疫苗施打，接種身分為第二類的中央及地方防疫人員身分。

▲▼ 中研院院長廖俊智施打疫苗 。（圖／記者崔至雲攝）

對於目前疫苗有7.6%機率發生副作用，廖俊智回應，所有的疫苗和藥物都不可能100%沒有副作用，只要經過各國衛生機關核准，基本上都是安全的，為了防疫，且學界認為「打比不打好」，希望民眾相信科學，施打疫苗後的感染風險一定比未施打者低。

至於何時開放邊境？廖俊智認為，隨著各國陸續開放施打疫苗，代表旅遊限制可能會逐漸放寬，但還是很難預估切卻時間點，呼籲民眾還是要做好基本防護。
 

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