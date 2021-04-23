18萬劑牛結節疹疫苗抵台！農委會要求：4／28全國牛場注射完畢

▲疫苗昨晚運抵冷鍊倉庫畜衛所進行點收。（圖／防檢局提供）

記者崔至雲／台北報導

繼去年7月金門縣爆發首例牛結節疹案例後，台灣本島北新北市再出現牛結節疹案例。農委會防檢局指出，第一時間已先使用之前庫存的4.5萬劑疹疫，同時也從南非疫苗銀行採購18萬劑疫苗，已於昨晚抵台，今（23日）早開放各縣市動物防疫機關領取，展開全面施打，預計28日完成全國牛場注射工作。

家畜衛生試驗所表示，昨晚疫苗班機落地後，在交通部、關務署、防檢局及桃園國際機場公司協助下快速通關，徹夜於冷鏈倉庫拆櫃、清點，並冷鏈運輸至畜衛所整備，今早由彰化以南、東部縣市及澎湖縣動物防疫機關領回，隨即展開施打。

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▲農委會要求全國牛場需於28日前施打完牛結節疹疫苗。（圖／記者崔至雲攝）

防檢局說明，自新北市牛隻發生牛結節疹後，18日苗栗以北養牛場已完成 16,100頭牛隻疫苗注射工作；同日全國各縣市亦完成轄內養牛場牛隻健康訪視，共計1,623場160,815頭，健康狀況均良好。國內原有庫存疫苗4.5萬劑，苗栗以北注射後，剩餘27,440劑。考量地緣及疫情擴散風險，20日撥予台中市4,400劑、彰化縣20,040劑疫苗，該二縣市已啟動轄內牛隻注射工作。

此外，防檢局提到，未來將持續協調各地方政府，儘速完成轄內所有牛隻疫苗注射，並輔導牛場落實生物安全工作、病媒控制，包括全天吊掛開啟捕蚊燈、擺放黏蟲板及清理環境雜草等，亦會加強屠宰場屠宰衛生檢查，為肉品做好層層把關。

▲地方防疫機關領取疫苗。（圖／防檢局提供）

牛結節疹中央災害應變中心副指揮官副主委黃金城表示，此次本島出現的牛結節疹病毒核酸，與2019年中國大陸、2020年金門發現之病毒株基因序列相似度達100%，研判可能因貨櫃運送時夾帶攜帶病毒的病媒進入台灣。依據世界動物衛生組織、金門經驗及專家建議，採取疫苗注射是最佳方式。

黃金城表示，此次疫苗抵台後，將請執業獸醫師、退休獸醫師、獸醫系所師生加入行列，預計4月28日完成全國牛場疫苗注射工作，確保台灣養牛產業的安全。