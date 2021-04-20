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快訊／要女學生穿短裙「偷拍9年」！變態師自認本性不壞　判決出爐

▲▼狼師涉嫌偷拍女國中生，被1名女國中生反蒐證提告。（圖／記者邱中岳攝）

▲廖姓老師要求女學生穿短裙到補習班，讓他趁機偷拍長達9年。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市廖姓男子開設數學補習班，被控從2002年起，長達9年要女學生穿短裙上課，好讓他從桌下偷拍裙底風光，直到2020年被女學生抓包，檢警搜索補習班和廖男住處，查扣大量檔案，發現有數十名女學生被偷拍，他坦承犯行，但辯稱自己本性不壞「不開黃腔」，希望法官輕判。台北地院20日依對未成年妨害秘密等罪，判處廖男2個「對未成年妨害秘密罪」，應執行7月徒刑，可易科罰金，以3000元折算1天。

北檢起訴指出，53歲的廖姓男子先前在台北市吉林路開補習班，專收國、高中生，採小班制教學，2020年間，有女學生在上廁所時，發現隔間門外有人影，發現是廖男尾隨偷拍，回家告訴父母報案。

檢警獲報後，向法院聲請搜索票，到廖男家中和補習班搜索，查扣電腦以及隨身碟等證物，發現收藏了約40個資料夾的照片，時間從2001到2020年間，但拍到的幾乎只有被害人下半身，難以辨識身分，辦案人員只能根據廖男當老師的習慣性列表註記，循線找到7名被害人，但僅2人提告。

廖男遭起訴後表示後悔，希望能與被害人調解，還辯稱自己與學生互動良好，「都不會開黃腔」，某位被害女學生甚至願意讓他繼續教，希望獲得法官輕判。

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