華航4機師、1同住家人染疫！陳時中：他們打疫苗時間要提早

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布華航機師2印尼籍機師確診，另還有1名機師的同住家人也染疫。其中1名機師是飛澳洲雪梨才採檢確診，指揮中心擴大調查後，發現另外2名確診個案（案1090、1091）分別是機師同住家人和同事。指揮官陳時中今也表示，這兩天狀況釐清後，會請華航施打疫苗時間往前移。

1名印尼籍40多歲男性貨機機師，4月20日執勤至澳洲時，自覺出現喉嚨癢情形，並於當地檢出COVID-19陽性，指揮中心隨即啟動個案在臺活動史之調查，並針對在臺接觸者匡列及採檢，其中2名接觸者檢出陽性，於今日確診（案1090、1091）。

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案1090為印尼籍10多歲男性，為該名機師同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者，並由衛生單位安排就醫採檢，4月22日出現喉嚨乾痛、暈眩等症狀，於今日確診（Ct值30）。因為該名個案109年9月來台後，就沒有再出國，因此會列本土個案。

案1091為印尼籍50多歲男性，為該名機師之同事，4月4日至4月10日曾執勤至美國，期間無症狀，返臺後於4月15日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性；個案4月16日自覺有疲憊、身體微熱情形，同日中午與該機師及案1090一同於台北清真寺活動，4月18日出現輕微咳嗽症狀，經服藥後症狀改善，因預計返回印尼探親，4月21日進行自費採檢，於今日確診（Ct值27）。

由於之前有專家建議機組員的家人也要接種公費疫苗，這部分是否有可能調整？陳時中表示，這兩天把狀況釐清後，會調整疫苗接種策略，華航原本安排五月，長榮比較快，現在會請華航把疫苗施打的時間要往前移。

初步調查3名個案雖有台北清真寺共同活動史，但是否為群聚事件，待進一步調查釐清。由於個案發病前2日至住院隔離前曾有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

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