美軍首次無人艦隊演習！海鷹、海獵號聖地牙哥現蹤　低調出擊

▲美國海軍「海獵號無人艦」。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭家榮／綜合報導

美國第三艦隊近日在國土西岸低調進行首次「無人艦隊演習」，該演習也是首次將不同編制的無人船艦與有人駕駛的艦艇同時集合進行演練。儘管主導演習的海軍少將艾肯（Jim Aiken）對演習內容幾乎保密，但該計畫仍遭到眾議員批判缺乏深度與細節。

根據《海軍時報》（Navy Times）報導，結合空中與水面、水下無人機戰隊是近代軍事發展重點之一，美軍近期低調進行名為「無人駕駛綜合戰役問題21」（Unmanned Integrated Battle Problem 21）的演習。艾肯受訪時表示，目前演習的其中一種情況是運用無人機來擴大戰艦的視野，然後再向遠方目標發射導彈。

報導指出，確定參與該場演習的水上無人機有「海鷹」（Seahawk）、「海獵人」（Sea Hunter），至於其他情況的具體細節，艾肯拒絕再做說明，僅稱因涉及情報、監控和偵查，將會有結合有人聯合無人駕駛的戰鬥計劃。

這場演習大約在海軍發布「無人戰役計劃」（Unmanned Campaign Plan）後的一個月舉行，據了解，該計劃書被預期會列出海軍發展無人駕駛技術的願景，不過卻因為內容缺乏深度與細節而飽受批評。維吉尼亞州眾議員盧里亞（Elaine Luria）就曾在聽證會上指出，該報告完全缺乏內容，只是充斥一堆花俏用詞和陳腔濫調，幾乎沒有細節，海軍能否這項新技術推廣到部隊，讓投入的資源轉化成戰力，令人相當懷疑。

儘管外界質疑該計畫的可行性，海軍表示，在計劃文件發表時，僅僅只有框架，具體的內容和時間表，甚至是目前正在開發的系統都屬於機密，畢竟這是複雜的計劃，我們僅能用部分非機密級別的資訊表明進度。艾肯表示，演習的其中一個目標是測試、評估哪些新開發的無人機能夠運用在艦隊上，當這些集合在一起才知道哪些事可以做，哪些不能做，然後才能將計劃從技術領域提升到戰術領域，再來轉移到船員的手中。