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網紅貓牽繩絆倒男童！竟遭殘忍重摔　正妹主人討公道慘被壓地毒打

▲▼「網紅貓咪」彭祖去世。（圖／翻攝自IG／ponzucoolcat）

▲「網紅貓咪」彭祖去世。（圖／翻攝自IG／ponzucoolcat）

記者葉睿涵／綜合報導

在Instagram上擁有3萬名粉絲的超人氣「網紅貓咪」彭祖（Ponzu），最近在公園遭一名小男孩從高處拋落，導致貓咪心髒病爆發，當場死亡。上前與小男孩父母理論的女主人雅索楠（Chanan Aksornnan），為了替彭祖討回公道，惹怒了小男孩的家人，結果竟遭對方毒打一頓。

綜合外媒報導，34歲的泰裔女廚師雅索楠在4月4日，與男友帶著愛貓彭祖和其他寵物，一同在紐約布魯克林的麥卡倫公園（McCarren Park）散步。突然，一名12歲小男孩被彭祖的牽繩絆倒，於是他衝上前搶走了彭祖後，竟兇殘地拔掉了牠的貓爪，並將貓咪從高處拋落，導致彭祖鮮血淋漓倒地不起。原本就患有先天性心臟病的彭祖也因此爆發心髒病，當場死亡。

雅索楠見狀又悲又怒，立刻上前與小男孩的父母理論。豈料，對方非但沒有向她道歉，反而還破口大罵，「妳怎麼能怪我呢？這是妳帶著一隻貓去散步的下場，錯的是妳」，還不斷對她與男友飆罵「三字經」。隨著雙方口角越演越烈，男孩的家人竟開始對這對情侶動起手來。雅索楠被他們推倒在地毆打，甚至還有人朝她踢了幾腳，而雅索楠的男友也被打斷了鼻樑。

雅索楠在事後報警，警方也非常重視此案，立刻呼籲廣大民眾一起幫助尋找這名據悉為「身高5英尺7英寸、體重200磅、紅色頭髮的西班牙裔女性」，不過目前還沒有嫌犯落網。雅索楠也在網上發布訃告，「我們懷著巨大的悲傷和痛苦向大家宣布這個悲慘的消息，我們親愛的彭祖在週日的一場事故中去世了。我們受到的創傷無法用言語來形容，但警方已在追查和起訴那些對動物和人類都沒有同情心的肇事者。」

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