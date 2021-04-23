俄唯一航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號　2022重返行動

▲俄羅斯航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號 。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者巫彥臻／台北報導

造船業匿名人士告訴俄羅斯官媒，俄國唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov），遭受發動機故障、起火等事件後，將於2022年進行試航。

「庫茲涅佐夫海軍上將」號在1981年於烏克蘭開建，蘇聯解體後，俄羅斯海軍接著繼承，近年來卻衰事連連。該航母於2009年船員死於走火，2012年在法國海岸附近拋錨，2016年折損兩架飛機，2018年浮動船塢突然沉沒，同時起重機砸在甲板，留下4×5米的大洞，4傷無人亡，更糟的是，船廠廠長涉嫌挪用公款50萬美元，來清洗該船的油箱。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網21日報導，因俄國缺乏資金與工業能力投入，只能將航母進行有限的升級，包括提升電戰、通訊與網路系統，同時安裝「鎧甲-M」（Pantsir-M）近迫武器系統，以及協助艦載機起降的新飛行系統。

此外，航母的艦載機雖然還是Su-33和MiG-29，可是數量也從24架增加到26架，另外還獲得340萬美元（近1億台幣）的油漆粉刷。

先前有消息指出，由於「庫茲涅佐夫海軍上將」號「年事已高」，俄羅斯一直計畫建造新航母，之前還曾有報導說，一艘擁有超大排水量的新航母正在計畫建造中， 預計在2030年後加入俄國海軍。