基隆廟口「滯留外國人」擺攤求救　1分鐘收入破千他傻：真有愛心

記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友在基隆廟口夜市發現一名外國人盤腿坐在地上，前方擺著中文字牌，希望販售身上的東西換取在台旅費。沒想到，1分鐘內原PO就看到有人上前購買資助，讓外籍男子的收入瞬間破千。

▲有網友看到一名外籍男子在基隆夜市擺攤。（圖／基隆大小事臉書社團授權提供）



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該名男網友在臉書社團「基隆人大小事」發文，表示他22日晚間8時30分跟朋友一起逛基隆廟口夜市，發現一名戴著眼鏡的外籍男子蹲坐在路邊，將手機、隨身充等物品標價販售。

男子前方的紙牌上寫著，「你好，我是來自立陶宛的遊客。我於二月來到台灣，因為COVID-19而無法回到家。我的7趟航班被取消了。我現在睡在公園裡了。我的錢花完了，請從我的東西裡買點東西。我沒有錢吃飯。謝謝」、「我在找工作」。

▲原來該名男子去年就用同樣的方式在各地擺攤。（圖／基隆大小事臉書社團授權提供）



「台灣人真的很有愛心！」原PO表示，他看到外籍男子1分鐘就賺超過千元，且有一名女子拿500元出來，用英文詢問男子是否會說中文，但外籍男則表明「不會」，讓原PO疑惑「地上的紙板字是怎麼寫出來的？」

對此，網友看完紛紛留言，「比我辛苦賺錢更好賺」、「他明明就在工作中了啊XD」、「真好賺」、「我也想染金髮了」、「手機賣3000？行動充200？」、「文字應該是翻譯寫的吧」、「可以請警察叔叔解救他嗎」、「其實前幾天我在西門町也看到同一個人」。

有網友發現，該名男子在去年12月曾上過新聞，當時外籍男在新竹的路邊蹲著，前方擺放一樣的字牌販售物品。當時男子自稱護照到今年2月過期，不需要協助，想繼續在台灣旅行。

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