為什麼台灣人不敢生？女作家「突破盲點」：不是打賞一點錢就生

▲台灣生育率全球墊底，作家「女王」也發文分享了看法。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

美國中情局（CIA）日前公布全球227個國家與地區的2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣在排名中吊車尾，成為世界上預估生育率最低的國家，去年台灣新生兒數量更只有16萬5249人，創下歷史新低。對此，知名兩性作家「女王」（陳怡利）就發文分析「為什麼大家不敢生小孩了？ 」



女王21日在臉書發文分享，表示最近許多人在聊少子化，身為媽媽的她也很疑惑「即便少子化，但公托公幼還是很難搶」，並從一位帶孫上幼稚園的阿嬤口中得知，抽公幼是候補200多號，讓她相當驚訝，托育問題似乎沒有因少子化而獲得緩解。

▲女王發文分享了台灣人不敢生小孩的原因。

女王也指出，台灣職場在育嬰方面上並不夠友善，「有些朋友說育嬰假請太久工作可能就不保了，根本不敢請，但一直在家帶小孩又沒收入，如果又沒後援，又有豬隊友，根本不敢再生」，使得很多女人必須在「送托去工作」和「辭職帶小孩」間掙扎，另外又要考量經濟、小孩的照顧，還有自己的職涯發展，各方面來說都很不容易。

事實上，台灣有許多「單身不婚」、「婚後不生」、「不孕症」的族群，這些都與少子化有關。女王說道，有朋友是生了小孩後，發現壓力很大、生活品質下降、夫妻失和機率大增，於是才不敢再生；許多人更是只生一胎，就堅決不再生，因此「少子化時代不是打賞一點金錢就生。如果職場、環境、托育不友善，人們還是會卻步；而願意努力生的，真的要多鼓勵。」

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