　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為什麼台灣人不敢生？女作家「突破盲點」：不是打賞一點錢就生

▲▼出生,嬰兒,新生兒,預防針,預防接種,出生率,少子化,生育補助,嬰幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣生育率全球墊底，作家「女王」也發文分享了看法。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

美國中情局（CIA）日前公布全球227個國家與地區的2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣在排名中吊車尾，成為世界上預估生育率最低的國家，去年台灣新生兒數量更只有16萬5249人，創下歷史新低。對此，知名兩性作家「女王」（陳怡利）就發文分析「為什麼大家不敢生小孩了？ 」

女王21日在臉書發文分享，表示最近許多人在聊少子化，身為媽媽的她也很疑惑「即便少子化，但公托公幼還是很難搶」，並從一位帶孫上幼稚園的阿嬤口中得知，抽公幼是候補200多號，讓她相當驚訝，托育問題似乎沒有因少子化而獲得緩解。

來聊...

[廣告]請繼續往下閱讀...
女王發佈於 2021年4月20日 星期二

▲女王發文分享了台灣人不敢生小孩的原因。

女王也指出，台灣職場在育嬰方面上並不夠友善，「有些朋友說育嬰假請太久工作可能就不保了，根本不敢請，但一直在家帶小孩又沒收入，如果又沒後援，又有豬隊友，根本不敢再生」，使得很多女人必須在「送托去工作」和「辭職帶小孩」間掙扎，另外又要考量經濟、小孩的照顧，還有自己的職涯發展，各方面來說都很不容易。

事實上，台灣有許多「單身不婚」、「婚後不生」、「不孕症」的族群，這些都與少子化有關。女王說道，有朋友是生了小孩後，發現壓力很大、生活品質下降、夫妻失和機率大增，於是才不敢再生；許多人更是只生一胎，就堅決不再生，因此「少子化時代不是打賞一點金錢就生。如果職場、環境、托育不友善，人們還是會卻步；而願意努力生的，真的要多鼓勵。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►澎湖花火節，值得一衝「含機票、住宿、海洋牧場、古蹟巡禮」特價4690

ET快訊
女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」　律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情打掉重練！大提琴女神沉澱10個月組隊　從行政到演出都一手包

世界閱讀日「走讀台灣」！150場與作家近距離　百條文化路徑誕生

石門水庫7測站平均降雨3.9毫米　鄭文燦嗨：終於聽見下雨聲音

水庫有望解渴！下周「這3天」西半部迎雨　雲雨帶移入時間點曝

金山財神 廟6米大神像深夜打白光　「驚悚指數破表」民眾嚇壞

同居吵出分手危機？維繫感情8大招　家事共同分擔、營造儀式感愛得更長久

帶頭接種AZ疫苗　中研院院長廖俊智「打比不打好」：相信科學

確診足跡首入宗教場所！醫曝「最危險2原因」　無實名制恐釀社區感染

華航機師10歲兒確診！桃園市衛生局曝「1關鍵」：無校園感染疑慮

渣夫怒掐脖子！新婚3個月「離不了」...人妻心死：我會消失

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

疫情打掉重練！大提琴女神沉澱10個月組隊　從行政到演出都一手包

世界閱讀日「走讀台灣」！150場與作家近距離　百條文化路徑誕生

石門水庫7測站平均降雨3.9毫米　鄭文燦嗨：終於聽見下雨聲音

水庫有望解渴！下周「這3天」西半部迎雨　雲雨帶移入時間點曝

金山財神 廟6米大神像深夜打白光　「驚悚指數破表」民眾嚇壞

同居吵出分手危機？維繫感情8大招　家事共同分擔、營造儀式感愛得更長久

帶頭接種AZ疫苗　中研院院長廖俊智「打比不打好」：相信科學

確診足跡首入宗教場所！醫曝「最危險2原因」　無實名制恐釀社區感染

華航機師10歲兒確診！桃園市衛生局曝「1關鍵」：無校園感染疑慮

渣夫怒掐脖子！新婚3個月「離不了」...人妻心死：我會消失

古久保分享自身經驗　張進德目標先蹲滿5局

疫情打掉重練！大提琴女神沉澱10個月組隊　從行政到演出都一手包

男偷車接兒子遭員警3槍擊斃，兒喊：別開槍！他是我爸

全網最低！渴望乾糧「破盤5折」只有4天　5月漲價前最後一波

台東縣海端鄉長胡金至率地方人士拜會　饒慶鈴：全力支持

台東「失智一條龍」友善照護服務　用愛貼心守護

微型保險守護台東鄉親　慰問變故弱勢家庭

威廉每週和女王見面…26年未中斷！　英媒曝：討論如何「當國王」

新北市農會理監事改選傳賄聲　石碇區里長遭檢調搜索

徐若熙重要課題　葉總：提升投球品質

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

妻姓「第五」！小孩決定從母姓　全台僅7人

捷運哪一站最該廢掉　網點名它：沒存在必要

50嵐發跡地店少又沒1號？台南在地人揭密了

快訊／國籍航空再爆2機師確診　曾去大園清真寺！

「雨降集水區」石門水庫解渴了！

快訊／華航確診機師曾去「全聯蘆竹南竹店」

竹科男特斯拉當小黃　同行曝5年省百萬

周日起2波降雨「下周連濕5天」

華航機師10歲兒確診！桃園市衛生局回應了

華航機師同住家人確診！陳時中：列本土個案

週日起全台連5天有雨　吳德榮：看似梅雨季前奏

白皙美腿試穿高跟鞋超吸睛！腿模身分曝光

更多熱門

相關新聞

生育率將墊底？學者估「14萬」籲鼓勵結婚

生育率將墊底？學者估「14萬」籲鼓勵結婚

美國中情局（CIA）日前公布全球227個國家與地區的2021年總和生育率（fertility rate）預測，台灣在排名中吊車尾，成世界上預估生育率最低的國家，掀起討論。台大社會系教授薛承泰22日也在ETtoday《雲端最前線》節目中提及，目前生育量、生育率低，前面有個原因就是「結婚」，且如今100位小孩中，有96位是在婚姻內生的，「所以鼓勵結婚恐怕也是政府現在需要思考的」。

不怕沒錢養小孩！留學生曝「挪威3優勢」

不怕沒錢養小孩！留學生曝「挪威3優勢」

CIA預測台灣生育率墊底！低薪、高房價是元兇？

CIA預測台灣生育率墊底！低薪、高房價是元兇？

生育？生欲？生慾？

生育？生欲？生慾？

洪慈庸：社會不友善讓人不敢生　「永遠記得被郭董酸忙結婚生孩」

洪慈庸：社會不友善讓人不敢生　「永遠記得被郭董酸忙結婚生孩」

關鍵字：

作家女王少子化生育率

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面