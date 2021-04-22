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影／台灣2021生育率將墊底？學者估「14萬」籲鼓勵結婚

新聞節目中心／綜合報導

美國中情局（CIA）日前公布全球227個國家與地區的2021年總和生育率（fertility rate）預測，台灣在排名中吊車尾，成世界上預估生育率最低的國家，掀起討論。台大社會系教授薛承泰22日也在ETtoday《雲端最前線》節目中提及，目前生育量、生育率低，前面有個原因就是「結婚」，且如今100位小孩中，有96位是在婚姻內生的，「所以鼓勵結婚恐怕也是政府現在需要思考的」。

▲▼ 新北市議員 江怡臻台大社會系教授 薛承泰台灣健康服務協會理事 林靜儀身心科醫師 李旻珊。（圖／翻攝雲端最前線）

「我們可以從國家的角度，把下一代當作投資；我也建議現在的年輕人，生下一代也當作投資」薛承泰指出，其實到目前為止，即便人口負成長，人口數量對台灣的影響並不大，因台灣人口密度高，但一直到2040年後，人口的減少影響就會很大。

薛承泰進一步解釋，2040年前，生育率下降導致高齡化往上飆，去年老人佔了16.1%，到了2040年則會佔超過30%，「所以到2040年這段時間我們為什麼要鼓勵生育，主要就是要延緩人口結構的老化」。

話鋒一轉，薛承泰指出，現在生育量、生育率這麼低，前面有個原因就是「結婚」，根據統計，去年最容易結婚跟生育的年齡（24至34歲）中，男女相加大概310萬左右，已婚的只佔26.5%，不到3成，而這些人就是未來5年的爸爸媽媽，「這就可以讓我們知道，未來的生育率真的是不太樂觀」。

薛承泰接著指出，今年前3個月生育量跟死亡比較，已少了12700多，且「今年整體生育量，可能只有14萬左右」，而這14萬人2年後進幼兒園、6年後進小學，「你就知道多少學校就要關門了」。他並重申，人口結構在改變，數量目前影響不大，是對結構的影響，且如今100萬小孩中，有96位是婚姻內所生，「所以鼓勵結婚恐怕也是政府現在需要思考的」。

▲▼ 新北市議員 江怡臻台大社會系教授 薛承泰台灣健康服務協會理事 林靜儀身心科醫師 李旻珊。（圖／翻攝雲端最前線）

台灣健康服務協會理事林靜儀則指出，現今社會即使大家在討論生育這件事，卻能發現很多觀點還是放在「這是你們女人的事情」，但事實上「生孩子一定是社會的事」。她接著說，如今你的工作部門、部署有人願懷孕生子，應該要用「我謝謝你為國家」這樣的心情對待，而不是說「你造成我的麻煩」；舉例來說，社會對於女性不生育，會貼上愛玩、不願意負責標籤，但當女性願意生，卻又恐被譴責罔顧工作。

林靜儀接著說，國家接下來一定還會有鼓勵生育政策，但自己在臨床詢問病人「若生一個補助多少，你要不要生？」病人卻回應「這錢對我不是誘因」，可見給錢並不會讓女性願意多生小孩；不過，若能讓女性覺得生育是受到支持、祝福，而非是被詛咒、造成麻煩的，相信女性會願意為國家、家庭再多添一個孩子。

▲▼ 新北市議員 江怡臻台大社會系教授 薛承泰台灣健康服務協會理事 林靜儀身心科醫師 李旻珊。（圖／翻攝雲端最前線）

家中有2寶的新北市議員江怡臻則分享，身為民意代表，有照顧選民、回應選民需求的責任，如今要想辦法壓縮工作時間移到孩子身上，在這過程中社會或是選民、整個氛圍，其實不一定能支持這樣的選擇。

她並回憶，過去在自己的選區中有人放出風聲，說江怡臻一選上連兩年生兩個，都在生小孩、養小孩，有照顧選民嗎？「當你聽到這樣的風聲時，你就覺得這對所謂職場婦女多麽不友善」，不過，同時也要想辦法曝光自己在工作上到底付出多少努力，「其實就有個笑話說，為什麼要在職場上特別重用這些職場媽媽，因為她們的時間分配好、體力驚人」，如今也有很多支持者看到江怡臻的育兒、工作都非常好，因為提出了什麼政策照顧選民，「這時我就覺得真的滿欣慰的」。

《雲端最前線第1015集完整節目FB》

《雲端最前線第1015集完整節目Youtube》

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