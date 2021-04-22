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社會 社會焦點 保障人權

大學男吹噓：跟我做會愛上　誘約高中妹學英文...她遭欺負暴哭

▲▼19歲女學生遭摸下半身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲糖糖信任陳男躺在床上休息，不料竟遭對方上床猥褻，事後在心理師鼓勵下提告，北院依強制猥褻罪判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華／台北報導

女子糖糖（化名）2019年就讀高中期間，在交友軟體認識陳姓大學生，陳男於訊息中頻頻聊色，吹噓前女友跟他發生性行為後「常主動說想要」，誇口「怕糖糖做了之後會愛上」，後以教英文為由約宿舍見面，卻趁糖糖在床上休息時強吻、摸胸及下體，北院依強制猥褻罪，判陳男8月徒刑。

糖糖控訴，陳男於2019年4月間，以教英文為由約她到宿舍，並在2人見面時要求交往，但她當時還不想便拒絕，之後躺在床上休息，不料陳男竟也跟上來，還伸手進衣內摸胸及下體並強吻，過程中她暴哭淚喊不要，對方卻不罷手，直到她因緊張過度換氣才停下，事後在心理諮商師鼓勵下報警，案發後也因情緒壓力向心理師求診。

陳男否認猥褻糖糖，反指對方沒跟男友分手卻與他曖昧，讓他覺得糖糖不適合交往，而當天2人親吻、擁抱都是合意，稱若糖糖遭強制猥褻，大可呼救、離開宿舍，但對方卻又在房內待了幾小時，之後與他一起離開，主張糖糖控訴不實。

陳男律師表示，糖糖於案發後，還與男友慶祝交往1周年，產生的心理壓力，不排除是因怕男友發現她與網友見面，無法證明是因陳男犯行造成。

法院認為，糖糖雖在歷次供述中，對案發細節說法不一，但考量性侵受害人心理壓力，會有部分誤差仍屬正常，且幾次對強吻、摸胸及下體的控訴都很明確，而每個人受害後反應不同，也不能因糖糖案發後仍與陳男共處，就認定她控訴不實，另外，糖糖是在諮商時吐露受害，並在心理師鼓勵下報警，難以認定是因男友壓力才亂告，且依她心理就診紀錄、原本與陳男聊得很開心，卻在案發後驟變的態度來看，確有受侵害的事實，依法對陳男判刑。

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