交友軟體認識！約砲完驚「原來有女友」　她質問反遭嗆：妳又沒問

▲示意圖（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友分享友人的故事，在交友軟體認識一名男子，兩人見面後就發生關係，之後就常約出來「一起運動」，男子也似乎想把友人塑造成女友的感覺，後來有次朋友看到男子在傳訊息，對象竟是正牌女友，對方也承認並表示「你沒有問啊」，原PO聽完後覺得很扯，雖然這種事情常有，但實際遇到還是很震驚。

女網友在Dcard上發文，朋友還只是大學生而已，那名男子已經27歲，「沒聊多久就約出去了，之後還變成固定的那種，朋友說剛出社會的男生都喜歡找學生」，兩人一週會見一次面，除了約出來運動之外，男子也會關心朋友的生活，有時候還會請吃飯，似乎想把朋友塑造成女友的感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，有一次朋友看到男子在傳訊息，對象竟然是正牌女友，男方也坦承已經交往多年，「很像家人的感覺 ，但卻已經對對方肉體無感」，友人問說為什麼一開始不說，沒想到對方竟然回「你沒有問啊！」





▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO聽完後超傻眼，雖然這種事情常聽到，「不過我朋友跟我說的時候，還是覺得很震驚啊」，也好奇詢問，男生有女友還約砲的心態是什麼，「有女朋友還跟別人，真的不會覺得很內疚嗎？」

貼文一出後，網友們回應，「就如你所說，就是渣男」、「渣男都會合理化自己的行為 ，然後再安撫對方，女生就會暈船，話說渣男怎麼這麼多」、「喜歡找學生，是因為學生好騙又隨便」。

但也有人認為，「現在的人都是那種『開放式關係』吧，所以各取所需，不是很正常嗎」、「會約砲的，本來就是肉慾勝過一切，會發生這樣的狀況也是剛好而已」、「約砲還管對方有沒有女友？約砲不就是爽一晚嗎？管那麼多約什麼砲」。