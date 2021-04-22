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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

腦洞大開！　陸網友「水桶、白酒瓶」挑戰星巴克自帶杯免費喝

▲星巴克官方回應，無論民眾帶多大的可接觸食材容器，都只提供330毫升（中杯）咖啡。（圖／翻攝微博）

▲星巴克官方回應，無論民眾帶多大的可接觸食材容器，都只提供330毫升（中杯）咖啡。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

星巴克在每年的世界地球日都會舉行自帶杯免費喝的快閃活動，大陸網友也會在微博上分享各種創意「自帶杯」的照片。其中，有位網友戴上粉色貓臉卡通頭套，手裡捧著桶裝水的空桶排隊，在網路上瘋傳。對此，星巴克官方微博也回覆網友，「自帶杯符合可直接接觸食品的材質，會給你裝滿330毫升（中杯）的咖啡。」

▲星巴克自帶杯限時免費活動，有人抱著大桶排隊。（圖／翻攝微博）

▲星巴克自帶杯限時免費活動，有人抱著大桶排隊。（圖／翻攝微博）

星巴克中國官方微博昨（21）日發文預告，4月22日地球日上午11至12時，「大家自帶杯都準備好了嗎？」大陸民眾也十分捧場，自帶杯限時免費活動開始後，大陸各地星巴克門市湧現長龍，也有許多民眾在微博上貼出各式奇葩「自帶杯」，引起外界關注。

有網友便秀出大陸老幹部常攜帶的復古「保溫瓶」，也有人在微薄上貼出用牛欄山白酒瓶裝咖啡的有趣景象。值得注意的是，不少網友還曬出雙手環抱著桶裝水的水桶排隊，引起眾人紛紛留言表示，「帶桶的那位過份了啊」；「帶著頭套說明還要臉」；「只免費給中杯，拿浴缸去也是中杯」……。

▲復古「保溫壺」也出現在星巴克自帶杯現實免費喝咖啡活動中。（圖／翻攝微博）

▲復古「保溫壺」也出現在星巴克自帶杯現實免費喝咖啡活動中。（圖／翻攝微博）

對於民眾帶各式各樣的杯子前往領取免費咖啡，星巴克官方也回覆網友提問，「為了環保，只要不是一次性，可食品接觸的杯子都可以，如果攜帶的桶子是非直接接觸食品材質的，會請你換一個；如果你的桶是可接觸食品材質的，會給你裝滿330毫升（中杯）的咖啡。」

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