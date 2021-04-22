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社會 社會焦點 保障人權

超跑車門驚見一雙腿露出…民眾嚇傻報案！駕駛自爆染愛滋　真相曝

▲車禍,撞車,酒駕,意外 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲林男酒後倒在超跑旁睡覺，被依公共危險罪送辦，不過法官認為林男僅怠速未駕駛，不算酒駕故判無罪。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名林姓男子2020年7月22日深夜在羊肉店喝酒後，倒在自己的超跑車旁，把車門打開，露出雙腳，車速成怠速狀態，路過民眾察覺有異，報警處理。警方到場處理後，因林男酒測值達0.95毫克，依公共危險罪嫌送辦。案經審理，法官勘驗相關事證後，認定林男係酒後在車上睡覺而非酒駕，故判林男無罪，可上訴。

判決指出，高雄市林園警分局大寮分駐所2020年7月22日接獲民眾報案，「一名男子坐在地上，背靠著超跑車門邊緣，雙腳伸直」，警方抵達現場後，發現林姓男子成昏睡狀態，且車輛引擎怠速，立即將他叫醒，而經實施酒測，林男酒測值達0.95毫克。

林男警詢時一再聲稱，「我只是在車上睡而已」、「我是在那邊怠速，我在睡覺，我不是在那邊開車被人家抓到」，事後被依公共危險罪嫌送辦。不過，檢方調查發現，林男在健康狀況調查表，竟勾選「霍亂、開放性肺結核、愛滋病」等疾病，經訊問是否屬實，林男才稱「我昨天喝醉勾錯了」，而訊後林男被依公共危險罪嫌起訴。

全案審理期間，林男否認酒駕，辯稱因為夏天很熱，他喝酒後跑到車上睡覺時，便發動引擎開冷氣，但他沒有移動車輛，亦無駕駛行為。報案民眾則表示「沒有看到他（林男）開車情形，只看到他（林男）車門打開，不知道是身體不適還是怎樣」。

對此，法官勘驗相關事證後，認為縱使林男酒測值達0.95毫克，但尚無證據顯示其酒駕，僅能確認林男飲酒後，發動車輛使引擎怠速、在車上睡覺等情事，故審酌後判林男無罪，全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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