習近平視察後　北京清大成立積體電路學院直指「晶片卡脖子問題」

▲北京清華大學成立集成電路（積體電路）學院。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平近日前往母校北京清華大學視察，要求各大學要「加快培養緊缺人才」，同時得發展攻克「卡脖子」關鍵核心技術的項目。對此，北京清大今（22）日隨即宣布成立集成電路（積體電路，下同）學院，直指大陸電子產業現階段發展遇上瓶頸的「芯片（晶片）」技術領域。

▲大陸正透過教育解決晶片「卡脖子」問題。（圖／視覺中國）

《人民網》報導，清華大學110週年校慶來臨之際，集成電路學院今天正式成立！作為我國集成電路人才培養的重要基地，學院致力於破解當前「卡脖子」難題，同時讓未來不再被「卡脖子」。

積體電路被稱為電子產品的「心臟」，是所有訊息技術產業的核心。大陸現階段積體電路產業仍維持高速增長，產業發展支撐能力明顯提升。不過，業內整體技術水準不高、核心產品創新能力不強、產品總體仍處於中低端等問題持續存在。

據悉，北京清華大學自1956年設立半導體專業起，在機體電路領域已培養本科生4000人以上，碩士生3000人以上，博士生500人以上。2016至2020年間，超過七成的畢業生進入積體電路產業和科研一線任職，同時，清華大學於2020年10月在大陸率先通過設立積體電路一級學科博士碩士學位點。

北京清華大學新成立的「集成電路學院」將由原微電子與納電子學系與電子工程系共建，透過「1+N」聯合機制，與相關院系成立交叉研究中心，實現完整覆蓋積體電路產業鏈的人才培養和科研攻關。

▲大陸國家主席習近平19日前往北京清華大學考察。（圖／翻攝新華網）

大陸國家主席習近平19日前往母校北京清華大學視察，除關注美術及體育學院，還將目光放在科技與科學領域。習近平強調，對科學知識和優秀人才的需要，比以往任何時候都更為迫切。對於大陸近年發展中暴露出不少「卡脖子」技術沒能掌握、核心技術受制於人的問題，習近平也提到，大學教育「要想國家之所想、急國家之所急、應國家之所需。」